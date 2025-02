Γαλλία: Έκρηξη στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24.2.2025) στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 πυροσβέστες βρέθηκαν στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία της Γαλλίας.

Η γαλλική αστυνομία δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη Μασσαλία, Stanislav Oranskiy, επιβεβαίωσε στη La Marseillaise ότι η έκρηξη στο εσωτερικό του προξενείου.

Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι άγνωστοι πέταξαν τουλάχιστον δυο μολότοφ στον κήπο του προξενείου.

BREAKING: An explosion occurred near the Russian Consulate General in Marseille, France



“About 30 firefighters as well as police are working at the site,” French media reports. pic.twitter.com/jqIMfzEKUf