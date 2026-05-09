Florentina Holzinger: Ποια είναι η ακραία performer που κρεμάστηκε γυμνή από καμπάνα στη Βενετία κι έγινε viral

Απίστευτο και ταυτόχρονα καθηλωτικό θέαμα καταγράφηκε στην Ιταλία, όπου μια γυμνή γυναίκα σκαρφάλωσε σε μια τεράστια καμπάνα και κρεμάστηκε ανάποδα, χρησιμοποιώντας το ίδιο της το σώμα για να τη χτυπά, μπροστά στα μάτια των επισκεπτών. Η performance ανήκει στη νέα δημιουργία της Αυστριακής καλλιτέχνιδας Florentina Holzinger, η οποία εκπροσωπεί την Αυστρία στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας με το project Seaworld Venice.

Η επίσημη έναρξη της Μπιενάλε πραγματοποιείται σήμερα (09.05.2026), ωστόσο εδώ και μέρες η Βενετία έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο καλλιτεχνικό πεδίο δράσης, με έργα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις πριν καν ανοίξουν επίσημα τα περίπτερα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εντυπωσιακή και ακραία performance της Holzinger, που έχει ήδη γίνει viral και αντικείμενο έντονης συζήτησης στον χώρο της σύγχρονης τέχνης.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η καλλιτέχνιδα μπαίνει γυμνή μέσα σε μία γιγαντιαία καμπάνα και στη συνέχεια αιωρείται ανάποδα, χτυπώντας την με το σώμα της, μετατρέποντας τη φυσική της παρουσία σε «ήχο συναγερμού».

Η εικόνα είναι έντονη και σχεδόν τελετουργική: ένα γυμνό σώμα που αιωρείται μέσα σε μια καμπάνα, ανάμεσα σε θρησκευτικό συμβολισμό, σωματικό όριο και καλλιτεχνική πρόκληση.

 
 
 
 
 
Το έργο εντάσσεται σε μια μεγάλη εγκατάσταση που εξετάζει την κλιματική κατάρρευση και την άνοδο της στάθμης των υδάτων, μετατρέποντας το αυστριακό περίπτερο σε μια σκοτεινή, σχεδόν αποκαλυπτική εκδοχή μιας βυθισμένης Βενετίας.

Η φιγούρα μέσα στην καμπάνα λειτουργεί σαν ανθρώπινο σύστημα προειδοποίησης – ένα σώμα που «ηχεί» για να αναγγείλει τον επερχόμενο κατακλυσμό.

Αυτή δεν είναι η μόνη φορά που η Holzinger προκαλεί.

Σε ένα άλλο έργο της, εμφανίζεται ξανά γυμνή, αυτή τη φορά πάνω σε τζετ σκι που κινείται ασταμάτητα κυκλικά, δημιουργώντας συνεχώς κύματα. Μέσα από την εικόνα αυτή επιχειρεί να σχολιάσει τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού και την οικολογική καταστροφή που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον.

Η Holzinger δεν είναι άγνωστη σε τέτοιου είδους εικόνες. Αντίθετα, έχει χτίσει τη φήμη της μέσα από σωματικά ακραίες και συχνά σοκαριστικές παραστάσεις, όπου το σώμα δεν είναι απλώς εργαλείο έκφρασης αλλά πεδίο σύγκρουσης.

Γεννημένη το 1986 στη Βιέννη, θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές της ευρωπαϊκής performance art, συνδυάζοντας χορό, θέατρο, όπερα και ακροβατικά σε έργα που δοκιμάζουν τα όρια του θεατή.

Η καλλιτεχνική της γλώσσα χαρακτηρίζεται από έντονο γυμνό και εικόνες που προκαλούν σοκ, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για να αναδείξει ζητήματα εξουσίας, φύλου, βίας και ευαλωτότητας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι παραστάσεις της έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμη και σωματική δυσφορία στο κοινό, ακριβώς λόγω της έντασης και της ωμής τους δύναμης.

Ο ακτιβισμός συναντά τη σύγχρονη τέχνη

Η Holzinger εντάσσεται σε μια ισχυρή αυστριακή παράδοση ακραίας τέχνης του σώματος, ένα κίνημα που ξεκίνησαν οι Βιεννέζοι Αξιονιστές όπως ο Χέρμαν Νιτς και ο Γκούντερ Μπρους.

Στη σύγχρονη εκδοχή αυτής της παράδοσης, η Holzinger  συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια της αντοχής του θεατή.

Πέρυσι, παρουσίασε την πρώτη της παραγωγή όπερας στο Κρατικό Θέατρο του Mecklenburg στο Schwerin από την Κρατική Όπερα της Στουτγάρδης με τίτλο «Sancta» βασισμένη στην εξπρεσιονιστική όπερα του Πολ Χίντεμιθ της δεκαετίας του 1920 «Sancta Susanna».

Περιλάμβανε ζωντανό piercing, μη προσομοιωμένη σεξουαλική επαφή μεταξύ του αποκλειστικά γυναικείου καστ και άφθονο - ψεύτικο και πραγματικό - αίμα. Εξαιτίας της έντασης της παράστασης, 18 θεατές χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω ναυτίας, αποδεικνύοντας τη σωματική ένταση που προκαλεί το έργο της.

Το έργο της έχει ήδη κατακτήσει τη δημόσια συζήτηση.

Όχι μόνο για τον εντυπωσιακό και ακραίο του χαρακτήρα, αλλά γιατί μετατρέπει το ανθρώπινο σώμα σε μηχανισμό προειδοποίησης - μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η κλιματική κρίση δεν ανήκει στο μέλλον, αλλά εξελίσσεται ήδη μπροστά στα μάτια μας.

Η εικόνα της καμπάνας γίνεται έτσι κάτι πολύ παραπάνω από performance...

