Γαλλία: Ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη καθώς προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά – Σώοι και οι δυο επιβαίνοντες

Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (24/8/2025) στο Rosporden της Γαλλίας, όταν ένα ελικόπτερο την ώρα που επιχειρούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει μία φωτιά, συνετρίβη σε λίμνη.

Το περιστατικό με το ελικόπτερο καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες στην Γαλλία, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει για ανεφοδιασμό και ξαφνικά χάνει ύψος, καταλήγοντας μέσα στη λίμνη.

Στο βίντεο ο πιλότος φαίνεται να κατεβαίνει πολύ γρήγορα για να γεμίσει τον κάδο, με την ουρά του ελικοπτέρου να βυθίζεται στο νερό.

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο ελικόπτερο κατάφεραν να βγουν έξω και να φτάσουν στην ακτή χωρίς να τραυματιστούν. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλλά είναι ζωντανοί και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε ολοκληρώσει 27 ρίψεις νερού πριν από τη συντριβή.

Footage shows a helicopter crash in Bretagne, France, shows that both individuals on board survived. The H125 Écureuil, operated by local firefighters, crashed while attempting to refill a water bucket in Rosporden. pic.twitter.com/d2P8FDkbZV — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 25, 2025

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής