Κόσμος

Γαλλία: Ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη καθώς προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά – Σώοι και οι δυο επιβαίνοντες

Το ελικόπτερο είχε ολοκληρώσει 27 ρίψεις νερού πριν από τη συντριβή
Το ελικόπτερο την ώρα που πέφτει στην θάλασσα
Το ελικόπτερο την ώρα που πέφτει στην θάλασσα / φωτό από βίντεο instagram

Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (24/8/2025) στο Rosporden της Γαλλίας, όταν ένα ελικόπτερο την ώρα που επιχειρούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει μία φωτιά, συνετρίβη σε λίμνη.

Το περιστατικό με το ελικόπτερο καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες στην Γαλλία, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει για ανεφοδιασμό και ξαφνικά χάνει ύψος, καταλήγοντας μέσα στη λίμνη.

Στο βίντεο ο πιλότος φαίνεται να κατεβαίνει πολύ γρήγορα για να γεμίσει τον κάδο, με την ουρά του ελικοπτέρου να βυθίζεται στο νερό.

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο ελικόπτερο κατάφεραν να βγουν έξω και να φτάσουν στην ακτή χωρίς να τραυματιστούν. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλλά είναι ζωντανοί και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε ολοκληρώσει 27 ρίψεις νερού πριν από τη συντριβή.

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρωσίδα ορειβάτισσα αποκλεισμένη εδώ και 14 μέρες σε βουνό του Κιργιστάν - Δραματική έκκληση του γιου της: «Είναι ζωντανή»
Οι Αρχές σταμάτησαν τις έρευνες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, όμως ο γιος της δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του ζει - 4 χρόνια πριν έμεινε δίπλα στον σύζυγό της στη χιονοθύελλα, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει
Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν επτά ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Ναταλία Ναγκοβίτσινα δείχνουν κίνηση από τον υπνόσακο
Φρίντριχ Μερτς: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος – «Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής»
Στη Γενική Συνέλευση τον Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει τον επόμενο μήνα οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες της Δύσης αναμένεται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος
Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz και ο Καναδός πρωθυπουργός Mark Carney / Annegret Hilse/Pool Photo via AP 1
Ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο για τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων – Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την Γάζα
Δεν διευκρινίστηκε το αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της σταδιακής απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς αποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Κατζ: «Τα ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία παραμένουν σε ετοιμότητα» – Ένας νεκρός από επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν
Περίπου 60 στρατιώτες του Ισραήλ έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σύμφωνα με το υπουργείο, που κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της χώρας και καταδίκασε αυτήν την «επικίνδυνη κλιμάκωση»
Συρία
Newsit logo
Newsit logo