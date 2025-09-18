Κόσμος

Γαλλία: Επεισόδια στις διαδηλώσεις για τις περικοπές – Δεκάδες συλλήψεις

Μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλη τη Γαλλία - Ξυπνούν μνήμες από τα «κίτρινα γιλέκα»
αστυνομικος και πίσω του φωτιά
Διαδήλωση στη Γαλλία / Photo / Reuters

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα Πέμπτη 18.09.2025 η Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους σε διαδηλώσεις για τις περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που πραγματοποιούνται σε όλη τη Γαλλία, υπήρξαν επεισόδια με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 94 συλλήψεις.

Οι Γάλλοι εργαζόμενοι είναι θυμωμένοι και θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Le Monde.

Διαδήλωση
Διαδήλωση στη Γαλλία / Photo / Reuters
Διαδήλωση στη Γαλλία
Διαδήλωση στη Γαλλία / Photo / Reuters

Η διαδήλωση που οργανώθηκε από τα οκτώ μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας φαίνεται να έχει εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή και σύμφωνα με γαλλικά μέσα, φέρνουν μνήμες από τα «κίτρινα γιλέκα».

Τα συνδικάτα ζητούν να απορριφθούν τα δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, περισσότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους, καθώς και να εγκαταλειφθεί μια διόλου δημοφιλής μεταρρύθμιση που θα έκανε τους εργαζομένους να εργάζονται για περισσότερα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.

σύλληψη
Συλλήψεις σε διαδήλωση στη Γαλλία / Photo / Reuters

Η Γαλλία, βρίσκεται σε αναβρασμό, με την οικονομική κρίση να είναι προ των πυλών και την πολιτική αστάθεια να επηρεάζει τη ζωή των πολιτών, μόλις οκτώ ημέρες μετά την πρώτη προειδοποιητική κινητοποίηση με το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα», πάνω απο 500.000 άνθρωποι, υπολογίζεται ότι βρίσκονται στους δρόμους.

Οι μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλη τη Γαλλία, καθώς οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό, προκαλώντας μεγάλες αναστατώσεις.

 

 

Η σημερινή απεργία που είχε ανακοινωθεί, επηρέασε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ενώ διαδηλωτές κατέκλυσαν τις μεγάλες πόλεις και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Η κατάσταση δεν αναμένεται να κατευναστεί άμεσα καθώς τα μέτρα του προϋπολογισμού, ο νέος πρωθυπουργός που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν έχει δεσμευτεί να θα τα πάρει πίσω.

