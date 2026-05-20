Ουισκόνσιν: Σκότωσε τη σύζυγό του, έκρυψε το πτώμα και έδωσε τη βέρα της σε γυναίκα που γνώρισε στο Tinder

Αφού εξαφάνισε το πτώμα της έφτιαξε νέο προφίλ στο Facebook, ορίζοντας την κατάσταση της σχέσης του ως «χήρος»
Ο Αμερικανός Aaron Nelson που σκότωσε τη γυναίκα του, Alexis Nelson και με τη βέρα της έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο από το Tinder
Ο Αμερικανός Aaron Nelson και η δολοφονημένη σύζυγός του, Alexis Nelson / πηγή φωτογραφίας Dodge County Sheriff’s Office
Σοκάρει η είδηση που έρχεται από το Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ. Ένας 43χρονος σκότωσε τη 42χρονη σύζυγό του και έκρυψε το πτώμα της, πριν δώσει τη βέρα της σε άλλη σύντροφο που γνώρισε στο Tinder.

Σύμφωνα με το lawandcrime.com, ο 43χρονος Aaron Nelson που δολοφόνησε τη γυναίκα του και γνώρισε άλλη μέσω του Tinder, συνελήφθη «σε σχέση με την εξαφάνιση» της 42χρονης Alexis Nelson, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Dodge στο Ουισκόνσιν. Ο Nelson κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και απόκρυψη πτώματος.

Τον Φεβρουάριο, το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε ένα φυλλάδιο για την εξαφάνιση της Alexis Nelson, αναφέροντας ότι τόσο το ίδιο όσο και το αστυνομικό τμήμα του Μπίβερ Νταμ την αναζητούσαν. Τα μέλη της οικογένειάς της δεν είχαν νέα της από την άνοιξη του 2025, όπως δήλωσαν.

Πριν από την εξαφάνισή της, η 42χρονη ζούσε με τον άνδρα της και μελλοντικό δολοφόνο της μία διαταραγμένη καθημερινότητα. Μία γειτόνισσα κατέθεσε ότι πάντα άκουγε φωνές από το σπίτι του ζευγαριού.

«Εξακολουθώ να εύχομαι να τους έλεγε απλά πού βρίσκεται το πτώμα της», δήλωσε η Κάρι Πέιν στο τοπικό κανάλι WITI, θυγατρικό του Fox.

Στις 29 Μαρτίου 2025, το ζευγάρι φέρεται να εμφανίστηκε σε βίντεο κάμερας καταστήματος. Τα αρχεία του κινητού της έδειξαν ότι το τηλέφωνό της μετακινήθηκε στη συνέχεια περίπου 50 χιλιόμετρα νότια.

Επιπλέον στοιχεία που ήρθαν στο φως τις επόμενες εβδομάδες δείχνουν ότι ο Aaron Nelson σκότωσε τη σύζυγό του και έκρυψε το πτώμα της.

Μέχρι τις 2 Απριλίου 2025, είχε δημιουργήσει ένα νέο προφίλ στο Facebook και είχε ορίσει την κατάσταση της σχέσης του ως «χήρος». Σύντομα γνώρισε άλλη γυναίκα στο Tinder στην οποία έκανε πρόταση γάμου, προσφέροντας τη βέρα της δολοφονημένης συζύγου του.

Οι αρχές του Ουισκόνσιν τον συνέλαβαν, τελικά, στις 15 Μαΐου 2026, κατηγορώντας τον για τη δολοφονία της συζύγου του και την απόκρυψη της σορού της.

Οι ερευνητές δεν έχουν βρει ακόμη το πτώμα του θύματος, ενώ η οικογένεια της άτυχης γυναίκας δεν την είχε δει εδώ και έναν χρόνο.

