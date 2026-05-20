Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί για φόνους τον Ραούλ Κάστρο και τον παραπέμπει σε δίκη

Αποσφράγισε την Τετάρτη (20.05.2026) το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο για φόνους, σε μια κίνηση που συμπίπτει με την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας και μια απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εισβολή στο νησί.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς ταξίδεψε μαζί με τους εισαγγελείς στη Νότια Φλόριντα για να ανακοινώσει το κατηγορητήριο «σε συνδυασμό με μια τελετή προς τιμήν των θυμάτων της επιχείρησης «Αδελφοί προς τη Διάσωση». Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν το 1996 όταν τα αεροπλάνα τους, που αναζητούσαν πολίτες που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την Κούβα και να φτάσουν στις ακτές της Φλόριντα, καταρρίφθηκαν από τον κουβανικό στρατό, του οποίου ηγούνταν τότε ο Ραούλ Κάστρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, η ανώτερη ηγεσία του κουβανικού καθεστώτος κατηγορείται σε αυτή τη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για πράξεις βίας που οδήγησαν στον θάνατο Αμερικανών πολιτών», δήλωσε η Μπλανς την Τετάρτη. «Δεν επιτρέπεται στα έθνη και στους ηγέτες τους να στοχοποιούν Αμερικανούς, να τους σκοτώνουν και να μην αντιμετωπίζουν την ευθύνη».

Ο Μπλανς αναφέρθηκε στην απειλή εισβολής, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν επρόκειτο για «κατηγορητήριο επίδειξης». «Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του, επομένως αναμένουμε ότι θα εμφανιστεί εδώ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο», είπε. Επίσης, δεν απάντησε άμεσα στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα εισβάλουν στην Κούβα, αλλά είπε ότι το κατηγορητήριο δεν «πρόκειται να εξαφανιστεί».

Ο 94χρονος πλέον Κάστρο, παραιτήθηκε από την προεδρία το 2018, αλλά θεωρείται από τις ΗΠΑ ότι εξακολουθεί να είναι ο αποτελεσματικός ηγέτης της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων και την καταστροφή αεροσκαφών, ενώ στο κατηγορητήριο κατονομάζονται ακόμη πέντε εμπλεκόμενοι.

Οι Αδελφοί της Διάσωσης, γνωστοί ως Hermanos al Rescate, πέταξαν αεροσκάφη πάνω από τα 90 μίλια που χωρίζουν την Κούβα από τη Φλόριντα σε μια περίοδο κατά την οποία η κουβανική μετανάστευση διέπονταν από την πολιτική «βρεγμένο πόδι, στεγνό πόδι», η οποία επέτρεπε στους Κουβανούς να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ εφόσον έφταναν στην ξηρά.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι οι πτήσεις της Brothers to the Rescue βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα όταν καταρρίφθηκαν, κατευθύνονταν μακριά από την Κούβα και δεν έλαβαν προειδοποίηση για την επίθεση από έναν πύργο ελέγχου της Αβάνας με τον οποίο επικοινωνούσαν.

Η Κούβα υπερασπίστηκε την κατάρριψη των αεροσκαφών, λέγοντας ότι είχε υπάρξει «προηγούμενη δημόσια και διπλωματική ειδοποίηση» ότι είχε δημοσιεύσει ειδοποίηση σε εφημερίδα που «προειδοποιούσε ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος παραβίαζε τον εθνικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια θα αναχαιτιζόταν και, εάν χρειαζόταν, θα εξουδετερωνόταν».

Απαγγέλλοντας κατηγορίες στον Κάστρο, οι ΗΠΑ θέτουν ένα παρόμοιο έδαφος που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος επίσης κατηγορήθηκε σε αμερικανικό δικαστήριο πριν οι ένοπλες δυνάμεις τον συλλάβουν από το συγκρότημά του.

Δεν είναι σαφές τι ενέργειες μπορεί να αναμένουν ο Κάστρο και η Κούβα, αλλά ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με αξιωματούχους στο νησί την περασμένη εβδομάδα για να μεταφέρει ότι το παράθυρο για διαπραγματεύσεις δεν θα είναι ανοιχτό επ’ αόριστον.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο Μπλανς παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο. «Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.

Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.