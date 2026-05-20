Πακιστάν: Εσχάτη των ποινών για τον δολοφόνο 17χρονης σταρ του TikTok

Στη θανατική ποινή καταδίκασε δικαστήριο του Πακιστάν έναν 23χρονο που σκότωσε μία 17χρονη σταρ του TikTok. Ο δράστης είχε ομολογήσει το έγκλημά του, λέγοντας ότι είχε αναπτύξει εμμονή με την ανήλικη έπειτα από κάποιες επαφές μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με το BBC, ο 23χρονος δολοφόνησε τη 17χρονη influencer του TikTok από το Πακιστάν, Σάνα Γιουσάφ, επειδή απέρριψε το ερωτικό του ενδιαφέρον, σε μία υπόθεση που είχε προκαλέσει κατακραυγή σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ουμάρ Χαγιάτ εισέβαλε στο σπίτι της 17χρονης τον περασμένο Ιούνιο, και την πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο πατέρας της Γιουσάφ, Σαγέντ Γιουσάφ Χασάν, δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι η ετυμηγορία του δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ αποτελεί «μάθημα για όλους τους παρόμοιους εγκληματίες στην κοινωνία». Το δικαστήριο διέταξε, επίσης, τον Χαγιάτ να καταβάλει 2,5 εκατομμύρια ρουπίες – περίπου 9.000 ευρώ – ως αποζημίωση στην οικογένεια της 17χρονης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο Χαγιάτ αποκάλυψε ότι ταξίδεψε στο Ισλαμαμπάντ ημέρες πριν από τη δολοφονία για να ευχηθεί στη Γιουσάφ για τα γενέθλιά της. Παρά την άρνηση της ανήλικης να τον συναντήσει, εκείνος εισέβαλε στο σπίτι της και τη σκότωσε.

Η Γιουσάφ είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok και μισό εκατομμύριο επιπλέον στο Instagram πριν από τον θάνατό της.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους διαδικτυακούς της φίλους για το περιεχόμενο των αναρτήσεών της, το οποίο περιλάμβανε βίντεο όπου δοκίμαζε τάσεις της μόδας, έκανε συγχρονισμό σε τραγούδια ή απλώς έκανε παρέα με τους φίλους της.