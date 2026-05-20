Mango: «Οι αντιφάσεις και οι οικονομική διαμάχη για την κληρονομιά του Ισάκ Άντικ έβαλαν στο μικροσκόπιο τον γιο του», λέει η δικαστής

Νέες σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, καθώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δικαστικό έγγραφο της υπόθεσης δημιουργούν έντονες υποψίες για τον ρόλο του γιου του, Τζόναθαν Άντικ. Σύμφωνα με το Reuters, το έγγραφο της δικαστού της Ισπανίας που χειρίζεται την υπόθεση αναφέρει πως ο 45χρονος κληρονόμος φέρεται να είχε οικονομικές διαφωνίες με τον πατέρα του, ενώ έδωσε και αντιφατικές καταθέσεις σχετικά με όσα συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του επιχειρηματία.

Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων κοντά στη Βαρκελώνη στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με τον γιο του. Αρχικά ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα, όμως πλέον οι ισπανικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας που στοίχισε τη ζωή στον ιδρυτή του Mango.

Τα στοιχεία που προβληματίζουν τη δικαστή

Στο δικαστικό έγγραφο, η δικαστής Ραχέλ Νιέτο Γκαλβάν αναφέρει ότι υπάρχουν «επαρκή στοιχεία» που δείχνουν πως ο θάνατος του Ισάκ Άντικ «ενδεχομένως δεν οφείλεται σε δυστύχημα» και ότι ο Τζόναθαν Άντικ μπορεί να είχε «ενεργό και προμελετημένο ρόλο».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εις βάρος του, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικαστικής έρευνας. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα.

Ο δικηγόρος του Τζόναθαν Άντικ δεν θέλησε να σχολιάσει τις εξελίξεις, ενώ εκπρόσωπος της οικογένειας παρέπεμψε σε προηγούμενη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η έρευνα θα αποδείξει την αθωότητά του.

Η οικονομική σύγκρουση πατέρα και γιου

Σύμφωνα με τη δικαστή, η σχέση πατέρα και γιου είχε επιβαρυνθεί έντονα τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω οικονομικών διαφορών. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για «εμμονή» του Τζόναθαν Άντικ με τα χρήματα, ενώ αναφέρεται ότι είχε ζητήσει από τον πατέρα του να του δώσει μέρος της κληρονομιάς όσο εκείνος ήταν ακόμη ζωντανός.

Παράλληλα, σε μηνύματα WhatsApp που εξετάζουν οι αρχές, ο Τζόναθαν Άντικ φέρεται να εξέφραζε έντονη οργή, μνησικακία και σκέψεις γύρω από τον θάνατο, κατηγορώντας τον πατέρα του για τα προσωπικά και επαγγελματικά του προβλήματα.

Σύμφωνα με τη δικαστή, ο ίδιος είτε ήθελε να εξασφαλίσει άμεσα την κληρονομιά είτε επιθυμούσε «το πρόσωπο του πατέρα να πάψει να υπάρχει, είτε στις σκέψεις του είτε στην πραγματικότητα».

Η κρίση στη Mango και η ψυχρότητα στις σχέσεις τους

Μάρτυρες που κατέθεσαν στην υπόθεση υποστήριξαν ότι η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες είχε ξεκινήσει ήδη από το 2015. Τότε ο Ισάκ Άντικ είχε δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον γιο του μέσα στη Mango, όμως λίγο αργότερα του αφαίρεσε σημαντικές εξουσίες.

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε στον Τζόναθαν Άντικ «μια κρίση σε επαγγελματικό, προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο». Ο ίδιος παραδέχθηκε στη δικαστή ότι ο πατέρας του είχε πράγματι περιορίσει τον ρόλο του στην εταιρεία, όμως αρνήθηκε ότι αυτό επηρέασε τη σχέση τους.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι στα μέσα του 2024 ο Τζόναθαν Άντικ έμαθε πως ο πατέρας του σχεδίαζε να αλλάξει τη διαθήκη του και να διαθέσει μέρος της περιουσίας του σε ίδρυμα που θα βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Σύμφωνα με τη δικαστή, από εκείνο το σημείο παρατηρήθηκε «αξιοσημείωτη αλλαγή» στη συμπεριφορά του.

Οι κινήσεις πριν από τη μοιραία πεζοπορία

Η δικαστική έρευνα θεωρεί ύποπτες και ορισμένες κινήσεις του Τζόναθαν Άντικ λίγο πριν από τον θάνατο του πατέρα του. Από τα στοιχεία παρακολούθησης του αυτοκινήτου του προέκυψε ότι είχε επισκεφθεί το σημείο της πεζοπορίας αρκετές φορές τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που δεν είχε αναφέρει στις καταθέσεις του.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι είχε βρεθεί εκεί μόνο μία φορά, περίπου δύο εβδομάδες πριν από το δυστύχημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, είχε επισκεφθεί την περιοχή στις 7, 8 και 10 Δεκεμβρίου.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης αντιφάσεις στις τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε στις υπηρεσίες διάσωσης αλλά και στις καταθέσεις που έδωσε αργότερα.

Τα ερωτήματα γύρω από την πτώση

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, η αστυνομία πραγματοποίησε τέσσερις διαφορετικές προσομοιώσεις για να εξετάσει πώς έπεσε το σώμα του Ισάκ Άντικ. Οι έρευνες έδειξαν ότι το αποτύπωμα στο σημείο και η θέση στην οποία βρέθηκε το σώμα δεν ταίριαζαν με ένα απλό ατύχημα ή μια τυχαία πτώση.

Ο Τζόναθαν Άντικ είχε πει στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε σταματήσει στο σημείο για να τραβήξει φωτογραφίες λίγο πριν πέσει. Όταν όμως οι αρχές εξέτασαν το κινητό τηλέφωνο του Ισάκ Άντικ, διαπίστωσαν ότι είχε χρησιμοποιηθεί μόνο στην αρχή της πεζοπορίας.

Ακόμη ένα στοιχείο που προκάλεσε υποψίες ήταν το γεγονός ότι ο Τζόναθαν Άντικ άλλαξε κινητό τηλέφωνο λίγο αργότερα, ισχυριζόμενος ότι το προηγούμενο είχε κλαπεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού στον Ισημερινό. Σύμφωνα με τη δικαστή, η απώλεια του κινητού συνέπεσε χρονικά με τα πρώτα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η υπόθεση είχε ανοίξει ξανά από τις αρχές.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον στην Ισπανία, καθώς αφορά μία από τις πιο γνωστές και ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, μετά την απόφαση ο γιος του ιδρυτή της Mango να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση-μαμούθ, ύψους 1.000.000 ευρώ.