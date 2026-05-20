«Ιράν και ΗΠΑ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία», λένε ΜΜΕ της Τεχεράνης – Πιθανή η ανακοίνωσή της εντός ωρών

Έντονο φαίνεται να είναι το παρασκήνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική συμφωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες, παρά τα όσα δείχνουν οι ηγέτες των δύο χωρών μπροστά στις κάμερες.

Τα δίκτυα Al-Arabiya και Al-Hadath αναφέρουν ότι Ιράν και ΗΠΑ εργάζονται ήδη πάνω στην τελική μορφή του κειμένου της συμφωνίας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Η είδηση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, που από τις 28 Φεβρουαρίου, βρίσκεται στα «κόκκινα».

Σύμφωνα με τα αραβικά μέσα, «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης», ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο Πέμπρη 21.05.2026 για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα πυκνές διπλωματικές επαφές τις τελευταίες ημέρες, με αρκετές χώρες της περιοχής να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι ήταν να επιτεθεί εκ νέου στο Ιράν την Τρίτη, 19.05.2026, όμως μετά από έκκληση των χωρών του Κόλπου την ακύρωσε.

Ισραήλ: Ο στρατός σε «κατάσταση υψίστης επιφυλακής» μετά από νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε «κατάσταση υψίστης επιφυλακής» μετά από νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Έχουμε πλήξει και αποδυναμώσει το Ιράν και ολόκληρο τον (φιλο-ιρανικό) άξονα συστηματικά, δυναμικά και μεθοδικά. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για όσο χρειαστεί, τόσο σε κοντινά όσο και σε μακρινά μέτωπα», τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με διοικητές.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός βρίσκεται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ επιθυμούν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

Ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης βγήκαν και απείλησαν πως «αν η επίθεση κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, τονίζει ότι «οι ΗΠΑ επιθυμούν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ και κυριότερος διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο, ενώ η Ουάσινγκτον ακόμη ελπίζει στη συνθηκολόγηση του Ιράν.

«Οι ελιγμοί του εχθρού, τόσο φανεροί όσο και κρυφοί, δείχνουν ότι, παρά την οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να επιταχύνει τις προετοιμασίες της προκειμένου να ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα ενδώσει ποτέ στον εκφοβισμό», ακόμη και αν η Ουάσιγκτον «εξακολουθεί να ελπίζει στη συνθηκολόγηση του ιρανικού έθνους».

Παράλληλα είπε πως ο στρατός του Ιράν χρησιμοποίησε την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.