Γαλλία: Νέα πρόταση Μακρόν για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – «Θα πάω μέχρι τέλους»

Επιμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην απαγόρευση των social media για τα παιδιά και σημειώνει ότι «θα το πάει μέχρι τέλους».

Η γαλλική κυβέρνηση υποβάλλει σήμερα (14.09.2026) νέα εκδοχή της απαγόρευσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά το μπλοκάρισμα προηγούμενου σχεδίου νόμου από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

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«Ύστερα από σχολαστική τεχνική εργασία, η κυβέρνηση κοινοποιεί σήμερα στην (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή» νέο σχέδιο, «έναν μήνα μετά την απόφαση του Συμβουλίου», ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στο X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η κοινοποίηση αυτή συνιστά ένα σημαντικό στάδιο για να διασφαλιστεί ότι το μελλοντικό νομοθετικό κείμενο θα είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Θα φτάσουμε ως το τέλος», διαβεβαίωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι είχε ζητήσει από τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «βρει μια διέξοδο» που να είναι συμβατή ταυτοχρόνως με τις παρατηρήσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου και τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού δικαίου μετά το μπλοκάρισμά του στα μέσα Αυγούστου. «Αυτό έγινε», σημείωσε.

Depuis le premier jour, j’ai pris un engagement : protéger nos enfants en ligne.



Nous irons au bout.



À la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel à la mi-août sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, j’avais chargé le Premier ministre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έχει καταστήσει το ζήτημα αυτό σημαντική προτεραιότητα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του, ελπίζει ότι μια απαγόρευση θα έχει καταστεί λειτουργική στη Γαλλία όταν ο ίδιος θα αποχωρεί από το Μέγαρο των Ηλυσίων την άνοιξη.

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Το Συνταγματικό Συμβούλιο θεώρησε ότι το κείμενο που υιοθετήθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο «προσέβαλλε δυσανάλογα» την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των εφήβων. Ωστόσο αναγνώρισε «την ύπαρξη συνταγματικώς της προστασίας του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού».

Σύμφωνα με πηγή στους κόλπους της κυβέρνησης που επιβεβαίωσε πληροφορία της Figaro, για να ξεπεράσει τον συνταγματικό και τον ευρωπαϊκό σκόπελο, η κυβέρνηση πρότεινε να καταχωριστούν γύρω στις δέκα επιβλαβείς και/ή «εθιστικές» «λειτουργίες» για τους πιο νέους, όπως η αυτόματη εκκίνηση βίντεο, η συρροή ειδοποιήσεων τη νύχτα ή η επικοινωνία με άγνωστους λογαριασμούς.

Αυτό θα επιτρέψει να στοχοθετούνται καλύτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά η απαγόρευση χωρίς ωστόσο να τα κατονομάζει, πράγμα το οποίο δεν θα επιτρεπόταν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, σημείωσε η ίδια πηγή.

Το κείμενο προβλέπει επίσης εξαιρέσεις για τους εφήβους μεταξύ 13 και 15 ετών, βάσει απόφασης των νόμιμων εκπροσώπων τους, πρόσθεσε.

Στα τέλη Αυγούστου ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επίσης ζητήσει με επιστολή του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προωθήσει ένα «ευρωπαϊκό κείμενο» που θα καθιερώσει «μια απαγόρευση της πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15 ετών» για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η προστασία αυτή θα πρέπει επίσης να γίνει ο κανόνας για όλα τα παιδιά στην Ευρώπη», επέμεινε στο μήνυμά του σήμερα στο X.

Η πρόεδρος της Κομισιόν θα διατυπώσει την Τετάρτη (16.09.2026) τις προτάσεις της στην ομιλία της για την επανέναρξη των εργασιών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε στο AFP ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να προτείνει απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία θα μπορούσε να αρθεί για αυτά που είναι ηλικίας 13-15 βάσει γονικής απόφασης. Αν όντως ισχύει αυτό, η πρωτοβουλία της φαίνεται να βρίσκεται κοντά στη νέα γαλλική εκδοχή.

«Δεν χρειάζεται να δεχθούμε τις εθιστικές λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης» και «τα παιδιά να ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα», σημείωσε την Πέμπτη (10.09.2026) σε βίντεό της που αναρτήθηκε στο X.