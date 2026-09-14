Στην Ισπανία ο Εμανουέλ Μακρόν στα τέλη Σεπτεμβρίου – Η πρώτη επίσημη επίσκεψη από το 2009

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του θα παρευρεθούν στην Ισπανία για επίσημη επίσκεψη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (14/9/2026) η γαλλική προεδρία και η ισπανική κυβέρνηση.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Φελίπε και το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα συναντηθεί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για συνομιλίες με θέματα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

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«Αυτή η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ισπανία από το 2009 θα καταδείξει το βάθος των δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες μας, καθώς και το εύρος της συνεργασίας τους», ανέφερε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, θα παρατεθεί προς τιμήν του επίσημο δείπνο από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στις 30 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε η ισπανική πλευρά.

«Οι δύο χώρες μοιράζονται (…) μια κοινή δέσμευση για την προστασία της δημοκρατίας και των νέων, ιδίως μπροστά στις προκλήσεις που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων, προσθέτοντας ότι ο Σάντσεθ και ο Μακρόν θα συζητήσουν «σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή» κατά τη συνάντησή τους.

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Η τελευταία επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ισπανία ήταν τον Ιανουάριο του 2023. Υπέγραψε τότε συνθήκη φιλίας με τον Πέδρο Σάντσεθ, η οποία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από την Ισπανία λόγω της αντίθεσης της ισπανικής δεξιάς σε ορισμένες από τις διατάξεις της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε επίσης τη Σεβίλλη το περασμένο καλοκαίρι για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης.