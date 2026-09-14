Κόσμος

Ιράν: Η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας

«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως αιτία για την αναβολή αποτελεί ψευδές πρόσχημα», ανέφερε ο Eσμαΐλ Μπαγαΐ
Στενά του Ορμούζ
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Νέος γύρος έντασης ξέσπασε σήμερα (14.09.2026) μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, με φόντο την διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως η προγραμματισμένη διάσκεψη για τη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία στον κόσμο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Ριάντ.

Το Ιράν ανέφερε πως η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, στην οποία θα συμμετείχαν χώρες του Κόλπου, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη.

 «Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Eσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως αιτίας (για την αναβολή) αποτελεί ψευδές πρόσχημα», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι οι αναφορές περί δραστηριότητας στο όρος Πίκαξ είναι αβάσιμες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο όρος Πίκαξ, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα βομβαρδίσει το συγκεκριμένος όρος, στο πλαίσιο των γενικότερων απειλών του για χτυπήματα σε σημεία – κλειδιά της οικονομίας και του οπλοστασίου της Τεχεράνης.

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