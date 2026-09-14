Ιράν: Η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας

Νέος γύρος έντασης ξέσπασε σήμερα (14.09.2026) μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, με φόντο την διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως η προγραμματισμένη διάσκεψη για τη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία στον κόσμο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Ριάντ.

Το Ιράν ανέφερε πως η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, στην οποία θα συμμετείχαν χώρες του Κόλπου, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη.

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«Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Eσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως αιτίας (για την αναβολή) αποτελεί ψευδές πρόσχημα», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι οι αναφορές περί δραστηριότητας στο όρος Πίκαξ είναι αβάσιμες.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο όρος Πίκαξ, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα βομβαρδίσει το συγκεκριμένος όρος, στο πλαίσιο των γενικότερων απειλών του για χτυπήματα σε σημεία – κλειδιά της οικονομίας και του οπλοστασίου της Τεχεράνης.