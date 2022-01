Ο βραβευμένος με Σεζάρ, Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ, γνωστός για τον ρόλο του Ιβ Σεν Λοράν που ερμήνευσε στη μεγάλη οθόνη, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από ένα δυστύχημα στο σκι στη Σαβοΐα, ανακοίνωσε η οικογένειά του σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μάνατζέρ του.

«Θύμα ενός δυστυχήματος στο σκι αυτήν την Τετάρτη, ο Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε», αναφέρει το σύντομο δελτίο Τύπου.

«Ο Γκασπάρ Ουλιέλ μεγάλωσε με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος μεγάλωσε με εκείνον. Αγαπιόντουσαν αλλόφρονα. Με βαριά καρδιά θα ξαναδούμε τις καλύτερες ερμηνείες του και θα συναντήσουμε το βλέμμα του. Χάσαμε έναν Γάλλο ηθοποιό», ήταν η άμεση αντίδραση του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης Ζαν Καστέξ στο Twitter.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU