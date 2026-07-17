Γαλλία: Ο 19χρονος εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στο δάσος του Φοντενεμπλό με σπίρτα και βενζίνη

Ένας 19χρονος εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι αυτός έβαλε τη φωτιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό της Γαλλίας, χρησιμοποιώντας σπίρτα και βενζίνη, σοκάροντας τις αρχές, που χαρακτήρισαν την φερόμενη πράξη ως προδοσία.

Τέσσερα άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις πυρκαγιές στο δάσος του Φοντενεμπλό νότια του Παρισιού στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου ενός εθελοντή πυροσβέστη που παραδέχτηκε τα γεγονότα, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Φονταινεμπλώ. 6 άτομα είχαν συλληφθεί.

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FEUX DE FONTAINEBLEAU : Six personnes ont été interpellées, dont un jeune pompier volontaire né en 2007, qui a reconnu avoir “mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l’essence”.

Un deuxième homme, également né en 2007 “a reconnu, dans les mêmes circonstances, avoir… pic.twitter.com/cyyHhLra2H — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 14, 2026

Παρόλο που η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν έχει σβήσει πλήρως. Επισκεπτόμενος την περιοχή χθες Πέμπτη, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια για τους εμπρηστές.

Η Γαλλία – όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες – βιώνει μια σειρά από ασυνήθιστους καύσωνες. Ο Μακρόν είπε ότι δεν είχαν υπάρξει τόσες πολλές πυρκαγιές στη Γαλλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους.