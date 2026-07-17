Καταγγελίες για φονικές τακτικές της Ρωσίας στη Χερσώνα: Παγιδευμένα χαρτομάντηλα και power banks για να σκοτώνουν αμάχους

Μια νέα φονική τακτική στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται πως χρησιμοποιεί η Ρωσία, ρίχνοντας στους δρόμους της Χερσώνας παγιδευμένα κουτιά με χαρτομάντηλα και power banks, σύμφωνα με καταγγελίες ουκρανικών αρχών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε πεζοδρόμια και πάρκα της Χερσώνας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας.

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Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατηγορούν τη Μόσχα ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, καθώς όποιος σηκώσει ή επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα, κινδυνεύει να σκοτωθεί ή να υποστεί ακρωτηριασμούς.

Εκρηκτικά κρυμμένα σε καθημερινά αντικείμενα

Ο διευθύνων σύμβουλος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Hope for Ukraine, Γιούρι Μπογιέτσκο, εκτιμά ότι τα παγιδευμένα αντικείμενα μεταφέρονται με drones και εγκαταλείπονται πίσω από τις ουκρανικές γραμμές.

«Αν ένα περίεργο παιδί ή οποιοσδήποτε άλλος τα σηκώσει ή τα πατήσει, εκρήγνυνται αμέσως. Πρόκειται για ένα άμεσο έγκλημα κατά αμάχων», δήλωσε στη βρετανική Metro.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις άλλαξαν τακτική επειδή οι κάτοικοι της Χερσώνας είχαν πλέον μάθει να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τα εκρηκτικά που τους έριχναν προηγουμένως.

Τα συγκεκριμένα εκρηκτικά, γνωστά ως «gingerbread», εμφανίζονται στην περιοχή από τον Οκτώβριο του 2024. Πρόκειται για μικρού μεγέθους, επίπεδους εκρηκτικούς μηχανισμούς που μοιάζουν με πλαστικά παιχνίδια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να τα πιάσουν παιδιά.

«Μετά από μήνες χρήσης αυτών των ναρκών, οι πολίτες έμαθαν να τις αποφεύγουν. Τώρα οι Ρώσοι χρησιμοποιούν κουτιά με χαρτομάντιλα και power banks για να ξεγελούν τον κόσμο», υποστήριξε ο Μπογιέτσκο.

Προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους

Οι αναφορές για τα παγιδευμένα power banks προκάλεσαν άμεσες προειδοποιήσεις από τις τοπικές αρχές, που κάλεσαν τους γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους ώστε να μην αγγίζουν κανένα αντικείμενο που βρίσκουν στον δρόμο, ακόμη κι αν φαίνεται απολύτως ακίνδυνο.

Η οργάνωση κάνει λόγο και για μια ακόμη νέα τακτική των ρωσικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επειδή τα προστατευτικά δίχτυα κατά drones που έχουν τοποθετηθεί πάνω από τους δρόμους εμποδίζουν τις επιθέσεις από αέρος, ρωσικά drones προσγειώνονται δίπλα σε δρόμους ή πίσω από δέντρα, παραμένοντας σχεδόν αόρατα μέσα στο γρασίδι.

Έτσι, όταν πλησιάζει κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή μοτοσικλέτα, οι χειριστές τα ενεργοποιούν εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς τους να επιτεθούν από χαμηλό ύψος και κάτω από τα προστατευτικά δίχτυα.