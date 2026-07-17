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Ιράν: 38 νεκροί και πάνω από 400 τραυματίες από αμερικανικά πλήγματα – Τρεις γυναίκες κι ένας ανήλικος στα θύματα

Επτά νεκροί από αμερικανικά πλήγματα σε γέφυρες σε νότια ιρανική πόλη - Κίνα και Πακιστάν κάνουν έκκληση για επανάληψη των διαπραγματεύσεων
Ιράν
U.S. Central Command/Handout via REUTERS
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Το ιρανικό υπουργείο Υγείας του ανακοίνωσε σήμερα (17.07.2026) ότι 38 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 τραυματισθεί από τις 22 Ιουνίου από πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύμφωνα με αυτό τον απολογισμό που ανακοινώθηκε στις 06:30 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας), «ο αριθμός των τραυματιών κατά τις επιθέσεις των ΗΠΑ ξεπέρασε τους 400 και 38 συμπατριώτες άφησαν την τελευταία τους πνοή ως μάρτυρες», διευκρίνισε μέσω του X ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, εκπρόσωπος του υπουργείου του Ιράν. 

Τρεις γυναίκες και ένας ανήλικος περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εξάλλου, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιθέσεις σε γέφυρες στο Μπαντάρ Χαμίρ, πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν, μετέδωσε αργότερα σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλούμενο το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Χορμοζγκάν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν κάλεσαν σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να σταματήσουν τις μάχες και να επαναλάβουν τις συνομιλιες, σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης.

Οι Ουάνγκ Γι και Ισάκ Νταρ, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Σανγκάη «εξέφρασαν από κοινού την ανησυχία τους για την επιδείνωση της κατάστασης και κάλεσαν τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες (…) και να επαναλάβουν τον διάλογο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

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