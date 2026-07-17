Μονακό: Η πρώτη δήλωση του Ουκρανού ολιγάρχη μετά τη βομβιστική επίθεση – «Δεν ήταν προειδοποίηση – Ήθελαν να μας σκοτώσουν»

Ο Ουκρανός επιχειρηματίας που επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό κατηγόρησε τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας ότι οργάνωσαν την βομβιστική επίθεση, το βράδυ της Δευτέρας (29.06.2026).

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά τη βομβιστική επίθεση που συγκλόνισε το πριγκιπάτο, ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάεφ υποστήριξε ότι εν ενεργεία και πρώην στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας GUR βρίσκονταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, από την οποία ο ίδιος τραυματίστηκε, ενώ η σύντροφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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«Με βάση τα στοιχεία της έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, γνωστής ως GUR, συμμετείχαν άμεσα σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε ο Ιερμολάιεφ σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τους δικηγόρους του.

Οι Γάλλοι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει ως ύποπτη βομβίστρια την Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα, κατηγορώντας ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Η βόμβα εξερράγη τη στιγμή που ο Γερμολάεφ έβγαινε από ένα κτίριο μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η Μπερεζόφσκα βρέθηκε νεκρή και θαμμένη κοντά στο Κίεβο με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για τη δολοφονία της: τον Βλαντισλάβ Ρέουτ, αξιωματικό της GUR, και τον Ολεξάντρ Ζίκοβιτς, πρώην στέλεχος των αρχών επιβολής του νόμου.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες απήγαγαν τη γυναίκα υπό την απειλή όπλου, τη μετέφεραν με αυτοκίνητο 60 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα και την εκτέλεσαν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Ρέουτ έριξε όλη την ευθύνη για τη δολοφονία στον συνεργό του, Ζίκοβιτς.

Η επίσημη γραμμή των Ουκρανών εισαγγελέων προσπαθεί να υποβαθμίσει την εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών. Παρουσιάζουν τον Ρέουτ ως έναν «αυτόνομο» πράκτορα που έδρασε για προσωπικούς λόγους, κρύβοντας τις επαφές του με την Μπερεζόβσκα από την ηγεσία της GUR.

Αυτή την εκδοχή, ωστόσο, ο Γερμολάεφ την απορρίπτει κατηγορηματικά:

«Η συνωμοσία αυτή δεν αφορά μόνο δύο-τρία άτομα. Τα νήματα εκτείνονται βαθιά μέσα στη δομή της GUR, αγγίζοντας πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά τόσο στην τωρινή όσο και στην πρώην ηγεσία της υπηρεσίας πληροφοριών».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η έκρηξη «ήταν τόσο ισχυρή ώστε διέλυσε τα χαλύβδινα κιγκλιδώματα και κατέστρεψε τα πέτρινα σκαλοπάτια έξω από το σπίτι μας. Δεν ήταν προειδοποίηση. Ήταν απόπειρα να σκοτώσουν όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου».

Πρόσθεσε ότι η σύντροφός του, Άννα, υπέστη «καταστροφικά και μη αναστρέψιμα τραύματα», ενώ ο γιος τους υπέστη εγκαύματα, κατάγματα και άλλα σοβαρά τραύματα. «Παραμένω στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μόλις τώρα αρχίζω τη μακρά διαδικασία αποκατάστασης», ανέφερε.

Τα κίνητρα της απόπειρας δολοφονίας παραμένουν ασαφή.