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Αμερικανοί πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο σε τάνκερ που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν

Πεζοναύτες των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο M/T Wen Yao - Εικόνες και βίντεο
Αμερικανοί πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο σε τάνκερ που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν
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Ρεσάλτο σε τάνκερ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, πραγματοποίησαν αμερικανοί πεζοναύτες, την ώρα που στο στόχαστρο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ βρέθηκαν για 6η συνεχόμενη νύχτα αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν. 

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μέλη της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών πραγματοποίησαν «επιχείρηση ελέγχου» στο δεξαμενόπλοιο M/T Wen Yao, δημοσιεύουντας και σχετικά βίντεο και φωτογραφίες, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την CENTCOM , από την Τρίτη (14.07.2026) το βράδυ – οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός – μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, έχουν ακινητοποιήσει 1 που δεν συμμορφώθηκε και έχουν επιβιβαστεί σε 1, «για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν».

Μάλιστα, χθες (16.07.2026) οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους Hellfire εναντίον άδειου δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ, αφού, όπως υποστηρίζεται, το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

«Τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, εκτός από τα πλοία που επιχειρούν να παραβιάσουν τον «ατσάλινο» αμερικανικό αποκλεισμό» καταλήγει ή ανακοίνωση.

Παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και παρόλο που οι ΗΠΑ δηλώνουν ανοιχτές στη διπλωματία, η μειωμένη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ εγείρει έντονες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τις τιμές του πετρελαίου.

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