Γαλλία: Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νέος δήμαρχος του Παρισιού, με το ποδήλατο στο δημαρχείο

Στη Γαλλία, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι εκείνος που θριάμβευσε στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής (22.03.2026) στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν, τη Ρασιντά Ντατί που ακολουθεί με 37% έως 40% των ψήφων.

«Το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς», δήλωσε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πρωτεύουσας της Γαλλίας στις δημοτικές εκλογές, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, πριν διασχίσει με ποδήλατο τους δρόμους της πόλης του Φωτός, κατευθυνόμενος προς το Δημαρχείο.

Έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, η αριστερά διατήρησε τη Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με τη Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

EMMANUEL GRÉGOIRE SE REND À LA MAIRIE DE PARIS VOIR ANNE HIDALGO À VÉLO, après sa victoire@BFMTV pic.twitter.com/B2eTJf9lM1 — Anthony Lebbos (@AnthonyLebbos) March 22, 2026

Στη Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού, Ερίκ Σιοτί με 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.