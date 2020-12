Γαλλία: Πεδίο μάχης το Παρίσι – Καμένα αυτοκίνητα και σπασμένες βιτρίνες σε διαδήλωση

Πεδίο μάχης θυμίζει το Παρίσι καθώς το Σάββατο σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών.

Δεκάδες κουκουλοφόροι πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο Παρίσι κατά της αστυνομικής βίας.

Black bloc extremists smash up a grocery store using weapons at the riot in Paris. They assault journalists for filming. pic.twitter.com/cPCZ83M9di

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

BREAKING – Cars have been set on fire on the streets of Paris today as black bloc militants continue to rampage to protest the new security law. pic.twitter.com/fWb5gmPcJt