Γαλλία: Πέταξαν αλεύρι στον Ζορντάν Μπαρντελά ηγέτη του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού»

Για την επίθεση στον Μπαρντελά συνελήφθη ένας 17χρονος
Ο Γάλλος ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Rassemblement National» (RN), Jordan Bardella
Ο Γάλλος ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Rassemblement National» (RN), Jordan Bardella / EPA/ Φωτογραφία Sebastien Nogier

Επίθεση με αλεύρι δέχτηκε χθες (25.11.2025) ο ηγέτης του ακροδεξιού, Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, σε εκδήλωση στην πόλη Βεζούλ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με μία αστυνομική πηγή που επικαλείται το BFMTV, την επίθεση στον Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού πραγματοποίησε ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για το περιστατικό, το οποίο συνέβη γύρω στις 5:30 μ.μ. (ώρα Γαλλίας).

Μιλώντας στο BFMTV μετά το περιστατικό, ο Μπαρντελά χαρακτήρισε το συμβάν ως «μη-γεγονός» που προκλήθηκε από «ένα 16χρονο παιδί, πιθανώς λόγω έλλειψης παιδείας από τους γονείς του, το οποίο πέταξε αλεύρι στους αγρότες και σε εμένα ενώ μιλούσα με τους αγρότες».

 

Ο Εθνικός Συναγερμός θα υποβάλει καταγγελία την Τετάρτη (26.11.2025), ενώ ο εισαγγελέας της πόλης Βεζούλ ανέφερε επίσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «βία κατά προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα».

Προς το παρόν, δεν έχει δημοσιευτεί στα social media κανένα βίντεο με τον 17χρονο να ρίχνει το αλεύρι στον Ζορντάν Μπαρντελά. Το παραπάνω βίντεο δείχνει τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού να απομακρύνεται και τα ρούχα των ανδρών της προσωπικής του ασφάλειας καλυμμένα με αλεύρι.

Στο ίδιο βίντεο έχει απαθανατιστεί και η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου.

