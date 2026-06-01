Μια χωματερή στην κορυφή του κόσμου: Γεμάτος σκουπίδια ο ψηλότερος καταυλισμός του Έβερεστ

Παρατημένες σκηνές, άδειες μπουκάλες οξυγόνου και σκουπίδια πάνω στο χιόνι. Αυτές οι εικόνες καταγράφηκαν στον ψηλότερο καταυλισμό στο Έβερεστ και κάνουν το γύρο του κόσμου προκαλώντας οργή και απογοήτευση.

Οι εικόνες από το Έβερεστ, που σε αυτό το κομμάτι του έχει μετατραπεί σε… σκουπιδότοπο, δημοσιεύτηκαν στα social media. Ορειβάτες που πέρασαν από τον καταυλισμό IV, τον ψηλότερο του πλανήτη, άφησαν πίσω τους τόνους σκουπιδιών στο South Col, ανάμεσα στο Έβερεστ και Λχότσε. Το υψηλότερο και το τέταρτο υψηλότερο βουνό στον κόσμο, αντίστοιχα….

Στα 7.925 μέτρα, το καταφύγιο αποτελεί το τελευταίο σημείο ανάπαυσης πριν οι ορειβάτες επιχειρήσουν την ανάβαση μέσα από τη «Ζώνη του Θανάτου» προς την κορυφή στα 8.848 μέτρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη του πλανήτη έχει, από πολλές απόψεις, μετατραπεί σε ένα από τα πιο άσχημα πρόσωπα της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ», ανέφερε τη Δευτέρα (1/6/26) στο X το Everest Today, ένας λογαριασμός αφιερωμένος στην αναρρίχηση του βουνού.

«Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων, σκισμένος εξοπλισμός και άλλα απορρίμματα είναι διάσπαρτα σε όλο το Νότιο Κολ, μετατρέποντας τον υψηλότερο καταυλισμό στον κόσμο σε νεκροταφείο εξοπλισμού ορειβασίας.

Ένας αριθμός-ρεκόρ 274 ανθρώπων ανέβηκε στο Έβερεστ μέσω του Νεπάλ σε μία μόνο ημέρα τον Μάιο, με την εισροή επισκεπτών να κάνει ακόμη εντονότερο το πρόβλημα με τα σκουπίδια.

Αν και έχουν γίνει προσπάθειες για τον καθαρισμό των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί με τα χρόνια στο βουνό, το μεγάλο υψόμετρο και οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούν το εγχείρημα εξαιρετικά επικίνδυνο.

Το ορόσημο των 274 ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή σε μία μόνο ημέρα στις 20 Μαΐου ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στις 22 Μαΐου 2019, όταν 223 ορειβάτες ανέβηκαν στο Έβερεστ από τη νότια πλευρά του στο Νεπάλ.

Σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έχουν λάβει άδεια να αναρριχηθούν στην κορυφή φέτος – επίσης ρεκόρ – καθώς οι ειδικοί συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον υπερπληθυσμό και άλλους κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι περισσότεροι ορειβάτες βασίζονται σε συμπληρωματικό οξυγόνο για να περιπλανηθούν στη «Ζώνη Θανάτου» – το τμήμα του βουνού που βρίσκεται τουλάχιστον 26.247 πόδια πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Ακόμη και τότε, οι ειδικοί στην ορειβασία δεν συνιστούν να παραμείνει κανείς στη ζώνη για περισσότερο από 20 ώρες.

Το 2024, μια ομάδα Σέρπα και Νεπαλέζων στρατιωτών κατάφερε να καθαρίσει 11 τόνους σκουπιδιών και να ανασύρει τέσσερα πτώματα από το βουνό. Μερικά από τα απορρίμματα που βρήκε η ομάδα χρονολογούνταν από 69 χρόνια πριν.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ορειβάτες πρέπει να πληρώνουν 15.000 δολάρια (11.164 λίρες) για την άδεια, από τα 11.000 δολάρια που ίσχυαν εδώ και καιρό, στην πρώτη αύξηση τιμών σε σχεδόν μια δεκαετία.

Οι ειδικοί συχνά επικρίνουν το Νεπάλ για το γεγονός ότι επιτρέπει την είσοδο μεγάλου αριθμού ορειβατών στο βουνό, κάτι που μερικές φορές οδηγεί σε επικίνδυνες κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή μεγάλες ουρές στην περιοχή ακριβώς κάτω από την κορυφή, όπου το επίπεδο του φυσικού οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την επιβίωση του ανθρώπου.

Οι διοργανωτές της αποστολής έχουν αναγνωρίσει τους κινδύνους της συμφόρησης, αλλά υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν.