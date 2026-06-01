Ντόναλντ Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (01.06.2026) στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς».

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε συνέχεια δημοσιευμάτων ιρανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι το Ιράν θα διακόψει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο.

Αν και ο Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις και ότι αυτό θα είναι «πολύ καλό», αργότερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα ισραηλινά στρατεύματα στη Βηρυτό.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τη Χεζμπολάχ, με τη λιβανική μαχητική ομάδα να δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ.

Η ανάρτηση στο Truth Social έγινε λίγο μετά την ανακοίνωση μιας νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ – η οποία ήρθε λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη φέρεται να απείλησε να διακόψει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ εάν οι επιθέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στον Λίβανο δεν σταματούσαν.

Η αλληλουχία των γεγονότων φαίνεται να υπονομεύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να προσπαθήσουν να διαχωρίσουν τον πόλεμο στον Λίβανο από τη σύγκρουσή τους με το Ιράν.

Η Τεχεράνη επιμένει να συνδέσει τα δύο, καθώς επιδιώκει να προστατεύσει τον πληρεξούσιό της στη Χεζμπολάχ και να συνεχίσει να επηρεάζει τα γεγονότα στον Λίβανο.