Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα χτυπήσουμε τη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιθέσεις

«Ταυτόχρονα, οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στον νότιο Λίβανο»
Τραμπ και Νετανιάχου / REUTERS / Pierre Albouy / File Photo
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε «τρομοκρατικούς» στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πόλεων.

«Ταυτόχρονα, οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στον νότιο Λίβανο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφορικά με τα όσα είπε με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για εξόντωση της Χεζμπολάχ

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar που πρόσκειται στην οργάνωση ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλον τον Λίβανο, ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση για «αμοιβαία παύση των επιθέσεων» με το Ισράηλ – Η ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λίβανο
«Τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ»
Ντόναλντ Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό»
Ο Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και την Χεζμπολάχ που από κοινού συμφώνησαν να σταματήσουν οι επιθ΄σεις στον Λίβανο
