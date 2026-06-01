Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα χτυπήσουμε τη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιθέσεις

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε «τρομοκρατικούς» στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πόλεων.

«Ταυτόχρονα, οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στον νότιο Λίβανο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφορικά με τα όσα είπε με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για εξόντωση της Χεζμπολάχ

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar που πρόσκειται στην οργάνωση ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλον τον Λίβανο, ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.