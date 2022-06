“Θερμή” υποδοχή με… αβγά επεφύλασσαν στη Μαρίν Λε Πεν, στην πόλη Saint-Amand-les-Eaux στη βόρεια Γαλλία.

Η Λε Πεν ταξίδεψε στον γαλλικό βορρά στο πλαίσιο της καμπάνιας του κόμματός της, εν όψει του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών την ερχόμενη εβδομάδα, και παρευρέθηκε στα εγκαίνια του προεκλογικού κέντρου του υποψηφίου του «Εθνικού Συναγερμού», Γκιγιόμ Φλορκέν.

Δεκάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για να δουν την άφιξη της και την ώρα που εκείνη πλησίαζε, της πέταξαν αβγά.

Today Marine Le Pen received the kind of welcome that all Nazis deserve on her walkabout in Saint-Amand-les-Eaux 🙂 pic.twitter.com/S7Un8LNuFM