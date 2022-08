Η Ελλάδα και η Σουηδία έστειλαν τέσσερα αεροπλάνα του στόλου της ΕΕ κατά των πυρκαγιών στη Γαλλία. Τα αεροπλάνα στάλθηκαν έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών και ενώ δασικές πυρκαγιές μαίνονται κυρίως στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Παράλληλα, ομάδες πυροσβεστών που θα βοηθήσουν στις πυρκαγιές στην Γαλλία, καταφτάνουν από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Αυστρία και τη Ρουμανία για να συνδράμουν τους Γάλλους πυροσβέστες στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, διευκρινίζει η Επιτροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ΕΕ είναι πλήρως αλληλέγγυα όταν μια χώρα αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο ευρωπαίος επίτροπος Γιάνες Λέναρτσιτς που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επί το έργον!», έγραψε στο Twitter ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκφράζοντας την ικανοποίησή του γι’ αυτή την ευρωπαϊκή αρωγή.

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre !

Η Ελλάδα θα στείλει δύο Canadair και η Σουηδία δύο Air Tractor «εντός της ημέρας», διευκρίνισε η γαλλική προεδρία. Όσον αφορά τις χερσαίες δυνάμεις, η Γερμανία στέλνει 64 πυροσβέστες και 24 οχήματα, που αναμένονται απόψε, πρόσθεσε. Οι πολωνικές ενισχύσεις -146 πυροσβέστες και 49 οχήματα – θα φθάσουν αύριο, Παρασκευή, το μεσημέρι.

Η Κομισιόν διευκρίνισε επίσης πως ο δορυφόρος Copernicus της ΕΕ είχε ενεργοποιηθεί από το Παρίσι για να συγκεντρώσει δεδομένα ουσιώδη για τους πρώτους πυροσβέστες που επενέβησαν στις ζώνες των πυρκαγιών.

Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. pic.twitter.com/KMUzMEYuTL