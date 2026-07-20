Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα το πληρώνει πολλαπλάσια»

Νέα προειδοποίηση έστειλε την Δευτέρα (20.07.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ με ισχυρά αντίποινα για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών από τις επιθέσεις του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τους θανάτους τριών Αμερικανών στρατιωτών από επιθέσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δύο σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και ενός στο βόρειο Ιράκ. Όπως ανέφερε σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κοινοποιήσει τις οδηγίες του σε ανώτερα στελέχη του στρατού.

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Ο στρατός συνεχίζει να εξετάζει τα λείψανα που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης στην Ιορδανία, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώσει για αυτή τη δολοφονία πολλές φορές! Η οδηγία αυτή έχει διαβιβαστεί στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Ντάνιελ Κέιν, καθώς και σε όλους τους ηγέτες των Ενόπλων Δυνάμεων», έγραψε στην ανάρτησή του.

Μάλιστα στη συνέχεια έκανε και δεύτερη ανάρτηση αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το ενδεχόμενο σύλληψή του.

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«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο, υπό καμία μορφή, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αγωνίζεται ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και έχει περάσει τα τελευταία 47 χρόνια σκοτώνοντας Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους.

Οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτόν τον άνευ προηγουμένου ΚΥΚΛΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ένα ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πριν από χρόνια, από τους προηγούμενους Προέδρους!», έγραψε.