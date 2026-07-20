Ισπανία: Πύρινη κόλαση τα δάση κοντά στη Μαδρίτη – 260.000 στρέμματα κάηκαν, 1.200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη (16/7/2026) σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορείως της Μαδρίτης και έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα γης. Τραγικό είναι το γεγονός ότι 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (20/7/2026) οι αρχές κατάσβεσης και αποτροπής πυρκαγιών .

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το χωριό Μιέρλα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, στην Καστίγια-Λα-Μάντσα στο κέντρο της Ισπανίας, έχει κάψει τεράστια έκταση τις τελευταίες ώρες, κυρίως στο εθνικό πάρκο της Σιέρα Νόρτε και προκαλεί ανησυχία στις αρχές την παραμονή της έλευσης ενός νέου κύματος καύσωνα στη χώρα, που εντείνει τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών.

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Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φλόγες καθώς και καπνός που υψώνονταν στον ουρανό ήταν ορατά από αεροσκάφος που πετούσε στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πυρκαγιά δεν έχει προκαλέσει θύματα, αλλά οι κρατικές αρχές έχουν δώσει εντολή να εκκενωθούν 28 οικισμοί στην περιοχή.

«Σίγουρα, ο δασικός όγκος και οι αγροτικές εκτάσεις που καίγονται, είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα-Μάντσα.

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#ALERTA | Un voraz incendio forestal en La Mierla, al norte de Madrid, España, ya devoró más de 26.000 hectáreas y obligó a la evacuación preventiva de más de 1.200 personas en 28 municipios.

pic.twitter.com/kQdVrjzUSy — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Η εξέλιξη αυτή της πυρκαγιάς είναι ακόμα πιο ανησυχητική καθώς η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα τρίτο κύμα καύσωνα από αύριο, Τρίτη, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο τμήμα τη χώρας.

EUROPE WILD FIRES



Europe’s fires reveal deadly mix of record heat, human error, arson and land mismanagement



July 19,2026



Large wildfires are spreading throughout Europe as high-temperature and dry weather continues due to frequent heat waves. In Spain, a large forest fire… pic.twitter.com/tDPuIm7yx1 — Sid (@Trending_Sid) July 19, 2026

Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που δεν έχει προκαλέσει θύματα, τέθηκε υπό έλεγχο από χθες βράδυ. Έκαψε περίπου 150.000 στρέμματα.

UPDATE: Spain wildfire crisis worsens



70k hectares burned across Spain in 2026



-La Mierla fire: ~13k hectares destroyed, 16 villages evacuated

-Orés fire: 15,400+ hectares burned, more evacuations ordered

-450 firefighters battling multiple active blazes#Spain Depresión https://t.co/N9euwWUzbN pic.twitter.com/2kYMbIhNBN — GlobeUpdate (@Globupdate) July 20, 2026

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα των κυμάτων καύσωνα, που ξηραίνουν τη βλάστηση και δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

İspanya yanıyor.



Şu ana kadar 12 kişi öldü.

pic.twitter.com/M8kJ4GaLNl — Dr. Ali Demirdas (@DrDemirdasEn) July 20, 2026

Η Ισπανία έζησε πριν από λίγο καιρό μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και έκαψε 70.000 στρέμματα.