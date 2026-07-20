Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ξεκινούν οι «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο – Αποχωρούν σταδιακά οι IDF

Την έναρξη λειτουργίας πιλοτικών ζωνών στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ τη Δευτέρα (20.07.2026), σε μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σταδιακή μεταβίβαση του ελέγχου των περιοχών στον λιβανικό στρατό, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που μεσολάβησε η Ουάσιγκτον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι πιλοτικές ζώνες αφορούν τρεις πόλεις κοντά στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», δηλαδή τη γραμμή που οριοθετεί τις περιοχές του νότιου Λιβάνου τις οποίες εξακολουθεί να κατέχει το Ισραήλ.

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Από τις τρεις περιοχές, μόνο η μία βρισκόταν υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ οι άλλες δύο είχαν δεχθεί σφοδρές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποχωρήσουν από τις συγκεκριμένες ζώνες, επιτρέποντας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF) να αναλάβουν τον έλεγχο.

A deal to secure an Israeli withdrawal from south Lebanon and the disarmament of Hezbollah faced its first test on the ground Monday, as the Lebanese army began taking charge of security in three southern villages, Washington said.



The United States said operations had started… — CGTN America (@cgtnamerica) July 20, 2026

Προϋπόθεση η απουσία της Χεζμπολάχ

Οι περιοχές αυτές προβλέπεται να είναι απαλλαγμένες από την παρουσία της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής οργάνωσης που διατηρεί την κύρια βάση ισχύος της στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσει την αποχώρηση των στρατευμάτων του από την περιοχή, εάν προηγουμένως η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί και δεν απομακρυνθεί από τη μεθόριο.

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Η ανακοίνωση των ΗΠΑ έρχεται μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του προέδρου του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, στον Λευκό Οίκο, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Λιβανέζου προέδρου στην Ουάσιγκτον από το 2009.

Την Κυριακή (19.07.2026), ο Αούν είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σε δήλωσή του μετά τις συνομιλίες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη αυτής της προσπάθειας, καθώς και στις προσπάθειες του Λιβάνου να εξασφαλίσει ασφάλεια, ειρήνη και ένα καλύτερο μέλλον για τον λιβανικό λαό».