Κόσμος

Ένας χρόνος από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν – Το Μπέρμιγχαμ ετοιμάζεται για την «Ημέρα του Όζι»

Ο θρύλος της metal πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή
Όζι Όσμπορν
Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του θρύλου της heavy metal Όζι Όσμπορν / REUTERS / Isabel Infantes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας χρόνος από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν συμπληρώνεται στις 22 Ιουλίου και η γενέτειρά του, η πόλη Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας πρόκειται να τον τιμήσει με την πρώτη «Ημέρα του Όζι». Ο θρύλος της metal πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Συναυλίες, εκθέσεις δημόσιας τέχνης, ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στη ζωή, την κληρονομιά και τις ρίζες του «Πρίγκιπα του Σκότους» Όζι Όσμπορν στο Μπέρμιγχαμ διοργανώνονται σε όλη την πόλη.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμήν του Όζι Όσμπορν.

Όσοι θα τιμήσουν την «Ημέρα του Όζι» ενθαρρύνονται να επισκεφθούν την έκθεση «Ozzy Osbourne: Working Class Hero», καθώς και να συμμετάσχουν στην ξενάγηση «Celebrating Black Sabbath in the City» και να εξερευνήσουν τα μέρη που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του, με δραστηριότητες στη γέφυρα και το παγκάκι των Black Sabbath, στο Μουσείο και Πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, στον σταθμό και στην πλατεία Μαρτινό.

Σχεδιάζονται επίσης προβολές ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν καλλιτεχνικές στιγμές, ζωντανές εμφανίσεις και αναμνήσεις θαυμαστών του σε όλη την πόλη.

Σάρον και Όζι Όζμπορν
Σάρον και Όζι Όσμπορν / REUTERS / Mario Anzuoni / File Photo

Ο Σαμ Γουάτσον, πρόεδρος του Συμβουλίου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της πόλης δήλωσε για τις 22 Ιουλίου: «Η Ημέρα του Όζι είναι ένα φανταστικό παράδειγμα συνεργασίας του Μπέρμιγχαμ για να τιμήσει τον θρυλικό Όζι Όσμπορν. Φέρνοντας κοντά επιχειρήσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς, δημιουργούμε μια εμπειρία σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γιορτάσουν την κληρονομιά ενός πραγματικά παγκόσμιου, γεννημένου στο Μπέρμιγχαμ, ειδώλου».

Η δημοτική σύμβουλος Ντέμπορα Χάρις, μέλος της επιτροπής για τον πολιτισμό στο δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ, πρόσθεσε για την κληρονομιά του Όζμπορν: «Ο Όζι Όζμπορν είναι μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές προσωπικότητες του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζουμε να τιμούμε την κληρονομιά του εδώ στην πόλη, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του. Χαίρομαι που βλέπω τους εταίρους της πόλης να ενώνονται για να γιορτάσουν την επιρροή του Όζι στη μουσική και την υπερηφάνειά του για την πόλη καταγωγής του».

Συνολικά, ο Όσμπορν, τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως σόλο καλλιτέχνης, εμφανίστηκε στο Μπέρμιγχαμ 52 φορές σε όλη την καριέρα του.

Δύο από τις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκαν στην πόλη καταγωγής του, με την τελευταία του συναυλία να λαμβάνει χώρα στην αποχαιρετιστήρια παράστασή του, Back to the Beginning, στο Villa Park μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
69
68
68
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισπανία: Πύρινη κόλαση τα δάση κοντά στη Μαδρίτη – 260.000 στρέμματα κάηκαν, 1.200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους
Η Ισπανία έζησε πριν από λίγο καιρό μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, στην Ανδαλουσία που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και έκαψε 70.000 στρέμματα
ισπανια φωτιά
Newsit logo
Newsit logo