Ένας χρόνος από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν – Το Μπέρμιγχαμ ετοιμάζεται για την «Ημέρα του Όζι»

Ένας χρόνος από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν συμπληρώνεται στις 22 Ιουλίου και η γενέτειρά του, η πόλη Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας πρόκειται να τον τιμήσει με την πρώτη «Ημέρα του Όζι». Ο θρύλος της metal πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Συναυλίες, εκθέσεις δημόσιας τέχνης, ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στη ζωή, την κληρονομιά και τις ρίζες του «Πρίγκιπα του Σκότους» Όζι Όσμπορν στο Μπέρμιγχαμ διοργανώνονται σε όλη την πόλη.

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Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμήν του Όζι Όσμπορν.

Όσοι θα τιμήσουν την «Ημέρα του Όζι» ενθαρρύνονται να επισκεφθούν την έκθεση «Ozzy Osbourne: Working Class Hero», καθώς και να συμμετάσχουν στην ξενάγηση «Celebrating Black Sabbath in the City» και να εξερευνήσουν τα μέρη που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του, με δραστηριότητες στη γέφυρα και το παγκάκι των Black Sabbath, στο Μουσείο και Πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, στον σταθμό και στην πλατεία Μαρτινό.

Σχεδιάζονται επίσης προβολές ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν καλλιτεχνικές στιγμές, ζωντανές εμφανίσεις και αναμνήσεις θαυμαστών του σε όλη την πόλη.

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Ο Σαμ Γουάτσον, πρόεδρος του Συμβουλίου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της πόλης δήλωσε για τις 22 Ιουλίου: «Η Ημέρα του Όζι είναι ένα φανταστικό παράδειγμα συνεργασίας του Μπέρμιγχαμ για να τιμήσει τον θρυλικό Όζι Όσμπορν. Φέρνοντας κοντά επιχειρήσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς, δημιουργούμε μια εμπειρία σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γιορτάσουν την κληρονομιά ενός πραγματικά παγκόσμιου, γεννημένου στο Μπέρμιγχαμ, ειδώλου».

Η δημοτική σύμβουλος Ντέμπορα Χάρις, μέλος της επιτροπής για τον πολιτισμό στο δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ, πρόσθεσε για την κληρονομιά του Όζμπορν: «Ο Όζι Όζμπορν είναι μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές προσωπικότητες του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζουμε να τιμούμε την κληρονομιά του εδώ στην πόλη, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του. Χαίρομαι που βλέπω τους εταίρους της πόλης να ενώνονται για να γιορτάσουν την επιρροή του Όζι στη μουσική και την υπερηφάνειά του για την πόλη καταγωγής του».

Συνολικά, ο Όσμπορν, τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως σόλο καλλιτέχνης, εμφανίστηκε στο Μπέρμιγχαμ 52 φορές σε όλη την καριέρα του.

Δύο από τις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκαν στην πόλη καταγωγής του, με την τελευταία του συναυλία να λαμβάνει χώρα στην αποχαιρετιστήρια παράστασή του, Back to the Beginning, στο Villa Park μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.