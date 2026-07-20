Νέα Υόρκη: Άγνωστος πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του FBI – Συνελήφθη ο δράστης

Πανικός προκλήθηκε σήμερα (20/7/2026) στo Μανχάταν της Νέας Υόρκης, αφού άγνωστος πλησίασε τα κεντρικά γραφεία του FBI και πέταξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το κτίριο.

Βίντεο από το ειδησεογραφικό δίκτυο έδειξε ένα άτομο να συλλαμβάνεται έξω από τα γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη και καπνό να βγαίνει από την περιοχή. Σύμφωνα με τις αρχές η επίθεση είχε ως στόχο την ICE, την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS πυροτεχνήματα που βρίσκονταν σε έναν κάδο απορριμμάτων φέρεται να προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο ήχος της έκρηξης έκανε τις αρχές να τρέξουν προς τη σκάλα που οδηγούσε στο κτίριο. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα με ένα τουφέκι airsoft, φυσίγγια διοξειδίου του άνθρακα, φωτιστικά αλογόνου και ένα κράνος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσβησαν τις φλόγες, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα. Όπως φαίνεται σε βίντεο άνδρες της Αστυνομίας και των υπηρεσιών του κτιρίου βγήκαν έξω πανικόβλητοι και ακινητοποίησαν τον συγκεκριμένο άνδρα.

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NOW: Moment of EXPLOSION that went off outside of the 26 Federal Plaza in NYC around 8:30am this morning, with Immigration agents and FBI Rushing out guns drawn and FPS apprehending the suspect. Sidewalk has been shut down and building evacuated.



NYPD on scene confirmed it was… pic.twitter.com/HcGg0Unj2a — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) July 20, 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο ύποπτος έφερε δύο τύπους όπλων που θα μπορούσαν να είναι αεροβόλα ή όπλα airsoft που μοιάζουν με αληθινά. Ένα από τα δύο ήταν κάποιο είδος μακρύκαννου όπλου που μεταφερόταν σε ένα καροτσάκι σούπερ μάρκετ, όπως ανέφεραν πηγές των αρχών επιβολής του νόμου στο CBS News.

Τα κεντρικά γραφεία του FBI στην πλατεία Φέντεραλ Πλάζα στεγάζουν επίσης ένα τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και βρίσκονται μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το Δημαρχείο και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.