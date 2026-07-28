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Γαλλία: Βρέθηκαν σοροί 5 βρεφών μέσα σε κουτιά στο σπίτι ζευγαριού

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια 32χρονη γέννησε ένα υγιές μωρό
Μωρό
istock
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Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισαν αστυνομικοί στη Γαλλία όταν σε έρευνα σε σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ εντόπισαν τις σορούς πέντε βρεφών.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Parisien», η έρευνα της αστυνομίας άρχισε αφού μια 32χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (27.7.26) στο νοσοκομείο και γέννησε ένα υγιές βρέφος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες επρόκειτο για την τρίτη εγκυμοσύνη την οποία η ίδια φέρεται να μην είχε αντιληφθεί.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, ο σύζυγός της απουσίαζε όταν εκείνη έφυγε για το νοσοκομείο.

Μετά από διαφωνία που φέρεται να είχε το ζευγάρι σχετικά με το περιεχόμενο κάποιων κουτιών που βρίσκονταν στο σπίτι, ο άνδρας αποφάσισε να τα ανοίξει.

Μέσα σε ένα από αυτά φέρεται να εντόπισε μια σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Τη μετέφερε στο νοσοκομείο και ενημέρωσε τις Αρχές.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού και σύμφωνα με τη «Le Parisien», οι αστυνομικοί βρήκαν και λείψανα νεογνών μέσα σε πλαστικές σακούλες, που είχαν τοποθετηθεί σε κουτιά.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα η ηλικία τους, ο χρόνος και οι συνθήκες θανάτου των βρεφών.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει τεθεί ακόμα υπό κράτηση.

Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και 12 ετών, ενώ το βρέφος που γεννήθηκε τη Δευτέρα είναι καλά στην υγεία του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες κατά του ζευγαριού.

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