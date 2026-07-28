Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι – Δείτε βίντεο με τις στιγμές πανικού

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη (28.07.2026) στην Ιαπωνία, με τις αρχές να ενεργοποιούν προειδοποίηση για τσουνάμι για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο σεισμός – μαμούθ καταγράφηκε στην περιοχή Κουμαμότο στα νότια της Ιαπωνίας.

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Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για κύμα ύψους ενός μέτρου.

«Η θάλασσα και η περιοχή κοντά στην ακτή είναι επικίνδυνες. Όσοι βρίσκονται στη θάλασσα πρέπει να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Δεδομένου ότι τα ρεύματα της θάλασσας παραμένουν ισχυρά, παρακαλούμε να μην εισέρχεστε στη θάλασσα και να μην πλησιάζετε την ακτή μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιοχές, το ύψος του τσουνάμι ενδέχεται να υπερβεί το “αναμενόμενο ύψος τσουνάμι”», ανέφερε χαρακτηριστικά η προειδοποίηση.

BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

New Video: Strong 7.1-Magnitude Earthquake Hits Japan, Triggering Tsunami Advisory https://t.co/KBwbv6DYuy pic.twitter.com/mT1kVMHj4q — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις περιφέρειες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οϊτά και Μιγιαζάκι, όλες στο νότιο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας.

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Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Η εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι μετά τον σεισμό. Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της.