CNN: Η νέα συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου διαφέρει από τις προηγούμενες – Ιράν, Λίβανος και Τουρκία δοκιμάζουν τη σχέση τους

Τα μάτια όλου του κόσμου έχουν στραφεί σήμερα (28.07.2026) στην Ουάσινγκτον, για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μέχρι πρότινος, οι επισκέψεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνοδεύονταν από κόκκινο χαλί, θερμές χειραψίες και μηνύματα συνεργασίας και συμμαχίας. Στο τώρα, το χάσμα των δύο ηγετών βαθαίνει όλο και περισσότερο. Όλα δείχνουν πως αυτή νέα συνάντηση δεν θα μοιάζει σε τίποτα στις παλιότερες επαφές τους.

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει αλλάξει αισθητά από την τελευταία τους συνάντηση πριν από 5 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα άλλωστε μεσολάβησε και ο πόλεμος στο Ιράν. Αν και αρχικά οι δύο ηγέτες κινούνταν στον ίδιο δρόμο, οι πορείες τους στην πορεία άλλαξαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος «άδειασε» τον άλλοτε φίλο του αρχικές φορές, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ακολούθησε όλες τις εντολές της αμερικανικής πλευράς, φτάνοντας στο σημείο να μείνει έξω από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

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Η στενή συνεργασία και οι έπαινοι από την αρχή του πολέμου με το Ιράν, έχουν δώσει τη θέση τους σε εκρήξεις οργής από τον Ντόναλντ Τραμπ, με αποδέκτη τον πιο ένθερμο διεθνή υποστηρικτή του, σχολιάζει το CNN.

Αυτή είναι η έβδομη επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις ΗΠΑ από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία -περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη στον κόσμο. Αυτή τη φορά, όμως, φτάνει στην Ουάσινγκτον ως ηγέτης που κινδυνεύει από τις επικείμενες εκλογές και προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια σχέση που έχει γίνει ορατά τεταμένη.

Ο Νετανιάχου προσπαθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες να εξασφαλίσει πρόσκληση στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και μια ισραηλινή πηγή, προκειμένου να συζητήσει την πρόοδο στον πόλεμο κατά του Ιράν και να προειδοποιήσει τον Τραμπ για τις διπλωματικές παραχωρήσεις.

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Ο Τραμπ ήταν απρόθυμος να τον συναντήσει, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για αυτό που θεωρούσαν ως ισραηλινές προσπάθειες να εξασφαλίσουν μια συνάντηση μέσω διαρροών στα ΜΜΕ — για να «επιβάλουν τη συνάντηση».

Η κηδεία του αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ αυτή την εβδομάδα παρείχε την ευκαιρία για μια συνάντηση, παρόλο που αυτή θα είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το ευρύτερο γεγονός.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί «στενή σχέση» με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ότι το Ισραήλ δεν έχει «μεγαλύτερο φίλο» από τις ΗΠΑ.

Τα «αγκάθια» στις σχέσεις

Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά, τον Φεβρουάριο, έθεσαν τα θεμέλια για την κοινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Οι πρώτες επιθέσεις του πολέμου αποτέλεσαν επίδειξη πρωτοφανούς στρατιωτικού συντονισμού.

Όμως, καθώς ο πόλεμος παρατείνονταν, χωρίς να επιτευχθεί ο αισιόδοξος στόχος της ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, το χάσμα μεταξύ τους έγινε εμφανές: ο Νετανιάχου ήθελε να συνεχίσει την πίεση – ο Τραμπ ήθελε έξοδο.

Στην περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου, ο Τραμπ είχε πειστεί από τον πρωθυπουργό και άλλους ότι η σύγκρουση θα περιοριζόταν και θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες. Αρκετούς μήνες αργότερα, η οργή του για την τρέχουσα κατάσταση, οδήγησε σε ιδιωτικές συναντήσεις γεμάτες οργή εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να παρουσιάσει στον Τραμπ νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πυρηνικής και στρατιωτικής ανασυγκρότησης του Ιράν, ανέφερε ισραηλινή πηγή, αν και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι «ο Τραμπ δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναρχίσει μια πλήρη σύγκρουση, τουλάχιστον πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου».

Ο Ισραηλινός ηγέτης απέφυγε να έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με την ξαφνική εκεχειρία του Απριλίου, αλλά οι πολιτικοί σύμμαχοί του επέκριναν σφοδρά τη συμφωνία με το Ιράν.

Τα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται κοντά στον Νετανιάχου, στόχευσαν ανοιχτά τους δημιουργούς της συμφωνίας: τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Βανς, με τη σειρά του, κατηγόρησε μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι εκλογές που αναμένονται στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, φέρεται να έχουν φέρει «ειρήνη» ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς η μη υποστήριξη των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εκτός εξουσίας.

Έχοντας επίγνωση αυτής της επιρροής, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει επιλεκτικά την υποστήριξή του.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορήσει τον Νετανιάχου για τη δύσκολη κατάσταση, τουλάχιστον δημοσίως. Ωστόσο, τον έχει αποκαλέσει «τρελό» και «δύσκολο» επειδή συνέχισε μια εκστρατεία βομβαρδισμών στο εσωτερικό του Λιβάνου που απειλούσε την εκεχειρία με το Ιράν. Επίσης, τον έχει επιπλήξει τηλεφωνικά επειδή παρέκκλινε από τους πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ.

Καθώς ο Τραμπ πίεζε τον Νετανιάχου να σταματήσει τις εχθροπραξίες εναντίον της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος εξελίχθηκε σε ένα ακόμη σημείο τριβής. Σε μια τηλεφωνική συνομιλία στις αρχές Ιουνίου, όπως ανέφερε το Axios, είπε στον Νετανιάχου: «Όλοι σε μισούν τώρα… όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Το Ισραήλ τελικά συμφώνησε σε μια τριμερή συμφωνία με τον Λίβανο πριν από ένα μήνα, αλλά αρνείται να αποσυρθεί πλήρως από τον νότιο Λίβανο χωρίς να προηγηθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξετάζει τώρα την ιδέα αυτή.

Τα F-35 στην Τουρκία και η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία

Εκτός από τον πόλεμο στο Ιράν, τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει ακόμα δύο ζητήματα: Το πρώτο αφορά την πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ενώ το δεύτερο η συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το πρώτο θα μπορούσε να υπονομεύσει το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα της χώρας, ενώ το δεύτερο θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πυρηνικό αγώνα εξοπλισμών.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα για την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και την αντίθεση του Νετανιάχου σε μια τέτοια συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε ότι «κανείς» εκτός από τον ίδιο δεν καθορίζει τις πωλήσεις, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «εξαιρετικό σύμμαχο».

Πριν από την αναχώρησή του τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει «όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με πρώτο και κύριο το Ιράν. Φυσικά, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, αλλά και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας».

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα επιδιώξει διαβεβαιώσεις ότι τυχόν πωλήσεις όπλων στην Τουρκία ή πυρηνική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία δεν θα θέσουν σε κίνδυνο το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, καθώς και πρόοδο σχετικά με μια νέα μακροπρόθεσμη αμυντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία θα αντικαταστήσει το μνημόνιο της εποχής Ομπάμα που πρόκειται να λήξει.

«Ο Νετανιάχου θέλει να προχωρήσει πέρα από τον πόλεμο σε άλλα θέματα -όπως μια συμφωνία ασφάλειας, ίσως την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία- και να διασφαλίσει ότι συντονίζεται με τον Τραμπ σχετικά με θέματα που μπορεί να αξιοποιήσει στις εκλογές», ανέφερε η πηγή.

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι η σχέση του με τον Τραμπ είναι τόσο στενή όσο ήταν πάντοτε.

Τα διακυβεύματα για τον Νετανιάχου είναι μεγαλύτερα από ποτέ. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, απέχει πολύ από την πλειοψηφία που απαιτείται για να εξασφαλίσει μια ακόμη θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Τραμπ αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο πολύτιμα πλεονεκτήματα της προεκλογικής του εκστρατείας, και η επίδειξη της συνεχιζόμενης επιρροής του στην Ουάσινγκτον έχει σημασία για τον Νετανιάχου, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει να τον φιλοξενήσει στο Ισραήλ για μια προεκλογική επίσκεψη.

Προς το παρόν, η συνάντηση δεν προβλέπει δημόσια φωτογράφιση. Ωστόσο, και η συνάντησή τους τον Φεβρουάριο είχε πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω ευαίσθητων στρατιωτικών σχεδίων πριν από τον πόλεμο. Η διακριτικότητα που επιδεικνύεται αυτή τη φορά θα μπορούσε να κρύβει την επόμενη εκστρατεία εναντίον του Ιράν… ή τις εντάσεις γύρω από την επόμενη εκεχειρία.