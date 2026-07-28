Σεισμός στην Ιαπωνία 7,1 Ρίχτερ: Τραυματίες και ζημιές σε κτίρια και γέφυρες – Κατέρρευσαν τείχη του ιστορικού κάστρου Κουμαμότο

Σοβαρές ζημιές και τραυματίες αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε σήμερα (28.07.2026) την Ιαπωνία.

Πέρα από καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες ζημιές και στο ιστορικό κάστρο του Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου τμήμα των τειχών έπεσε λες και ήταν φτιαγμένα από τραπουλόχαρτα.

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Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται τα τείχη να καταρρέουν, σηκώνοντας κύμα σκόνης.

Το Κάστρο του Κουμαμότο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ιαπωνίας και είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές και στον μεγάλο σεισμό του 2016, με τις εργασίες αποκατάστασης να κρατούν χρόνια.

Kyodo/via REUTERS

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ανακοίνωσε πως αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν και προκλήθηκαν φωτιές.

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🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και φωτιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η ίδια.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι / Kyodo/via REUTERS

Ο σεισμός 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:27 (10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Η δόνηση έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας που ονομάζεται «shindo» το οποίο μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA.

New Video: Strong 7.1-Magnitude Earthquake Hits Japan, Triggering Tsunami Advisory https://t.co/KBwbv6DYuy pic.twitter.com/mT1kVMHj4q — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.