Τζο Μπάιντεν: Ηχητικά ντοκουμέντα τον «καίνε» για απόρρητα έγγραφα και κενά μνήμης – Οι αναφορές στον Ομπάμα

Ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία ο Τζο Μπάιντεν φέρεται να παραδέχεται πως κρατούσε απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, βγήκαν στη δημοσιότητα από τη Oversight Project. Σύμφωνα με τη συντηρητική οργάνωση, αυτά τα ντοκουμέντα ενισχύσουν τα ευρήματα της έκθεσης του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ το 2024 για την υπόθεση.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται ο Τζο Μπάιντεν να μιλά με τον βιογράφο του, Μαρκ Λιούις Ζβόνιτζερ. Σε κάποιες στιγμές φέρεται να λέει πως μόλις βρήκε απόρρητα έγγραφα από την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος και τα οποία θα έπρεπε να έχει παραδώσει αφού έφυγε από την κυβέρνηση.

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Σε άλλα ντοκουμέντα, ενώ μιλά με τον βιογράφο του, ακούγεται να δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες ή πληροφορίες. Στην έκθεσή του, ο ειδικός εισαγγελέας είχε περιγράψει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ως έναν ηλικιωμένο άνθρωπο με «αδύναμη μνήμη».



Σύμφωνα με το CNN, τα ηχητικά δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Oversight Project, οργανισμό που συνδέεται με το συντηρητικό Heritage Foundation, αφού προηγουμένως είχε κερδίσει δικαστική μάχη με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποδέσμευσή τους.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο τελικά απέσυρε τις νομικές προσφυγές του.



Αναλυτικά, στις ηχογραφήσεις που πάρθηκαν για τη συγγραφή του βιβλίου, ο Τζο Μπάιντεν ακούγεται να λέει «δεν ήξεραν καν ότι τα είχα αυτά» ενώ φέρεται να επιδεικνύει τις σημειώσεις του.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, ο πρώην πρόεδρος εξηγεί και γιατί τάχθηκε κατά της αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

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«Μόλις βρήκα όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα στο υπόγειο. Έγραψα στον πρόεδρο ένα χειρόγραφο υπόμνημα 40 σελίδων, με το οποίο επιχειρηματολογούσα κατά της αποστολής επιπλέον στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, επειδή πίστευα ότι δεν θα άλλαζε τίποτα και ότι η ημέρα που θα φεύγαμε θα έμοιαζε με την ημέρα πριν φτάσουμε εκεί» ακούγεται να λέει.



Σε άλλο σημείο των συνομιλιών, αναφέρεται ξανά σε διαβαθμισμένο υλικό, χωρίς όμως να είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. «Και το επόμενο που έχω εδώ, αυτό είναι διαβαθμισμένο».

Ο εκπρόσωπός του Τι Τζέι Ντάκλο είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες, που έγιναν πριν από περίπου δέκα χρόνια για βιβλίο το οποίο περιλάμβανε αναφορές στον εκλιπόντα γιο του Μπο Μπάιντεν, είχαν παραδοθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα παρέμεναν ιδιωτικές.

Υποστήριξε ότι η δημοσιοποίησή τους αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα «πολιτικής εργαλειοποίησης» του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα κενά μνήμης και οι αποκαλύψεις για τον Ομπάμα

Στις ηχογραφήσεις υπάρχουν αρκετές στιγμές στις οποίες ο Τζο Μπάιντεν δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες ή πληροφορίες.



Ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Χερ αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη, κρίνοντας ότι ο πρώην πρόεδρος συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως παραβίασε εσκεμμένα τον νόμο.

Στην απόφαση αυτή έπαιξε ρόλο και το πώς ένα σώμα ενόρκων θα διαχειριζόταν υπόθεση ενός ηλικιωμένου με προβλήματα μνήμης. Άλλωστε ο εισαγγελέας τον είχε περιγράψει ως «ηλικιωμένο με αδύναμη μνήμη».

Στα ίδια ηχητικά, ο Τζο Μπάιντεν μιλά και για τη συνεργασία του με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ακούγεται να λέει πως είχαν συχνά διαφωνίες, κυρίως στην οικονομική κρίση μετά το 2008.

Όπως λέει, ο Ομπάμα «εκνευριζόταν πραγματικά» μαζί του, επειδή ο ίδιος υποστήριζε πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στις τράπεζες και μεγαλύτερη στήριξη της μεσαίας τάξης.



Υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πιο αποφασιστικές κινήσεις επειδή, κατά την άποψή του, ο Ομπάμα και οι στενοί συνεργάτες του ήταν, έστω και ασυνείδητα επηρεασμένοι από τη Silicon Valley.



Ο Μπάιντεν αναφέρει επίσης ότι ο Ομπάμα τελικά εγκατέλειψε την ιδέα να τοποθετήσει τον οικονομολόγο Λάρι Σάμερς στη Fed, επειδή θεωρούσε πως αποτελούσε «πολιτικό βάρος».



Στα ντοκουμέντα γίνονται και αναφορές για τις συζητήσεις που είχε με τον Μπαράκ Ομπάμα σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2016.

Ο Τζο Μπάιντεν αφηγείται ότι ο Μπαράκ Ομπάμα του είχε ξεκαθαρίσει πως η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του, αλλά ταυτόχρονα θεωρούσε εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει το χρίσμα απέναντι στη Χίλαρι Κλίντον.