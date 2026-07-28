Νέο βίντεο της Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς της μητέρας της: «Πείτε μας που να ψάξουμε»

Σε μια νέα δραματική έκκληση προς τους απαγωγείς της μητέρας της προχώρησε η παρουσιάστρια του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, καθώς η 84χρονη μητέρας της συνεχίζει να αγνοείται για σχεδόν έξι μήνες.

Με ένα βίντεο στα social media η παρουσιάστρια απευθύνθηκε ευθέως στους ανθρώπους που θεωρεί ότι εμπλέκονται στην εξαφάνιση της μητέρας της, λέγοντας: «Σας ζητώ, σας ικετεύω, κάντε το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να την αναζητήσουμε».

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«Έχουν περάσει μήνες από τότε που μας πήραν τη μητέρα μας. Η οικογένειά μας ζει έναν ατελείωτο εφιάλτη. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Ο πόνος και το κενό που άφησε πίσω της δεν θα φύγουν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Κλείνοντας το μήνυμά της, απηύθυνε ακόμη μία έκκληση προς τους υπεύθυνους της υπόθεσης, λέγοντας: «Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι, ό,τι κι αν έχει συμβεί, υπάρχει πάντα ένας δρόμος επιστροφής. Σας παρακαλώ, πάρτε τη σωστή απόφαση».

Η Νάνσι Γκάθρι εκτιμάται ότι απήχθη από την κατοικία της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, στις 31 Ιανουαρίου. Παρά τις πολύμηνες έρευνες, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα κάποιο πιθανό κίνητρο, ούτε έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

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Το FBI και οι τοπικές αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη.

Η 84χρονη, η οποία ακολουθεί καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν συγγενικά της πρόσωπα την άφησαν στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στην οικία φίλης της, όπου είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη λειτουργία της Κυριακής, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των οικείων της και οδήγησε στην κινητοποίηση των Αρχών.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται ένας ένοπλος, μασκοφόρος άνδρας να καλύπτει την κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της, λίγη ώρα πριν από την εξαφάνισή της.

Η Σαβάνα Γκάθρι έχει αποκαλύψει ακόμη ότι αρκετά από τα μηνύματα που έλαβε η οικογένεια μετά την εξαφάνιση της μητέρας της αποδείχθηκαν ψευδή, ενώ έχει εκφράσει τον φόβο ότι η 84χρονη ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή.