Γαλλία: Χιονοθύελλα σαρώνει τη χώρα – «Παρέλυσε» το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ

Χιονοθύελλα πλήττει τη Γαλλία, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις και τις μεταφορές. Καθυστερήσεις δρομολογίων σημειώνονται στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκωλ».

H χιονοθύελλα που χτυπά τη Γαλλία προκάλεσε την Πέμπτη (21.11.2024) σημαντικές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Παρισιού, Σαρλ ντε Γκωλ (Charles de Gaulle), όπου οι αρχές ζήτησαν από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 10% των πτήσεών τους, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο αρμόδιες πηγές.

Λόγω των χιονοπτώσεων «σφοδρότερων σε σύγκριση με ό,τι είχε προβλεφθεί», οι ομάδες του Ομίλου ADP (Aéroports de Paris) «κινητοποιήθηκαν για να την απομάκρυνση των όγκων χιονιού από τους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης και την αποπάγωση των αεροσκαφών, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών, γεγονός που καθυστερεί τις επιχειρήσεις» είπε στο AFP μία εκπρόσωπος Τύπου της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου.

Από την πλευρά της, σε ένα μήνυμα προς τις αεροπορικές εταιρείες, η γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) τους ζήτησε να ακυρώσουν το 10% των δρομολογίων τους από ή προς το μεγαλύτερο γαλλικό αεροδρόμιο, την Πέμπτη έως τις 23:59 τοπική ώρα, κάνοντας λόγο για «σοβαρές διαταραχές στις επιχειρήσεις εξαιτίας του χιονιού».

«Σημαντικές καθυστερήσεις» προβλέπονται, επίσης, στο γειτονικό αεροδρόμιο Μπουρζέ (Bourget), που υποδέχεται επιχειρηματικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τον οργανισμό επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol.

Σύμφωνα με την DGAC, ο μέσος όρος καθυστερήσεων των αεροσκαφών στις αφίξεις στο Σαρλ ντε Γκολ ξεπερνούσε τη μία ώρα το απόγευμα, για 71 πτήσεις που είχαν επηρεαστεί. Αντιθέτως, η υπηρεσία αυτή δεν έχει κάνει γνωστές τις καθυστερήσεις στο Ορλί, ένα άλλο παριζιάνικο αεροδρόμιο.

Air traffic at Paris airports has been halted due to snowfall. A number of flights have been diverted to alternate airports. pic.twitter.com/FyTU21W01C