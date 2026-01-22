Κόσμος

Γάλλος τραπεζίτης για Τραμπ: Είναι ένα παιδί με παιδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης

Οι ΗΠΑ «έχουν ανάγκη την Ευρώπη (...) δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε παιδιά τρομοκρατημένα από τον πατέρα, αυτός είναι το παιδί», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων της Γαλλίας Bpifrance
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε για το Συμβούλιο Ειρήνης
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε για το Συμβούλιο Ειρήνης / REUTERS / Jonathan Ernst

Σαν ένα παιδί που πρέπει «να ησυχάσουμε» περιέγραψε γάλλος τραπεζίτης τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ακόμα ότι έχει «παιδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης».

Απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, πρέπει «να κρατάς την ηρεμία σου, γιατί έχει μία τεχνική διαπραγμάτευσης σχεδόν παιδική», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων της Γαλλίας Bpifrance στο δίκτυο BFMTV/RMC.

«Είναι της τάξεως της “Πρωταρχικής Κραυγής” και επιδεινώνεται με την ηλικία», δήλωσε ο Νικολά Ντιφούρκ, ο οποίος εκφράζεται ευθέως και χωρίς περιφράσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ανάγκη την Ευρώπη (…) δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε παιδιά τρομοκρατημένα από τον πατέρα, αυτός είναι το παιδί», πρόσθεσε.

«Και ο πρόεδρος της (Γαλλικής) Δημοκρατίας έχει δίκιο που λέει ότι, αν το παιδί αρχίσει να κάνει ό,τι νάναι, όπως να προσθέτει 200% δασμούς στο κονιάκ, είναι θεμιτό να αρχίσουμε να κραδαίνουμε πολύ δυνατά το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τηνAnti-Coercion Act, το”μπαζούκα”, που μας επιτρέπει να ησυχάζουμε τους εχθρούς και ειδικότερα να ησυχάζουμε τα παιδιά», είπε.

«Η επιλογή των αμερικανικών τεχνολογιών ως δεδομένο είναι υπερβολικά εύκολη και πρέπει να σταματήσει», είπε προσθέτοντας ότι «το πακέτο Office 365 της Microsoft μπορεί στην εντέλεια να αντικατασταθεί από ένα πολύ φθηνότερο ευρωπαϊκό software».

Ως προς τον κινεζικό βιομηχανικό ανταγωνισμό, πρότεινε την δημιουργία συναίνεσης των δύο τρίτων των ευρωπαϊκών χωρών για να υψωθούν τελωνειακοί φραγμοί με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Βρίσκει ωστόσο «υπερβολικά αργούς» τους ρυθμούς λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά και προτείνει «μαζικές προσλήψεις στις Βρυξέλλες ανθρώπων για να χειριστούν τους φακέλους του dumping».

