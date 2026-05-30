NBC: Το Ιράν μπορεί να χρησιμοποίησε κινεζικό πύραυλο για να καταρρίψει το αμερικανικό F-15 πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο

Το αμερικανικό μαχητικό F-15 Strike Eagle που καταρρίφθηκε πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν τον περασμένο Απρίλιο και πυροδότησε μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης των δύο Αμερικανών πιλότων, πιθανότατα χτυπήθηκε από έναν κινεζικής κατασκευής πύραυλο ώμου, δήλωσαν στο NBC News τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το NBC News σε σχόλια που έκανε ο πρόεδρος σε συνέντευξη στο Fox News, στα οποία είπε ότι ο Σι τον είχε διαβεβαιώσει ότι η Κίνα δεν θα παρείχε στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν.

Η Κίνα μπορεί επίσης να έχει παράσχει στο Ιράν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλης εμβέλειας που εντοπίζει αεροσκάφη stealth που προορίζονται να αποφύγουν τον εντοπισμό, σύμφωνα με ένα από τα άτομα και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να διερευνούν τις συνθήκες γύρω από την κατάρριψη του αμερικανικού F-15E Strike Eagle τον Απρίλιο, ανέφεραν οι πηγές. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ένα αμερικανικό μαχητικό καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά.

Δεν είναι σαφές πότε παραδόθηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός. Ωστόσο, η χρήση όπλων που κατασκευάζονται στην Κίνα από το Ιράν περιπλέκει τη σχέση των Αμερικανών με το Πεκίνο σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εξαπολύουν αυτό που αποκαλούν «αμυντικά» χτυπήματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε για μια εκεχειρία με το Ιράν ενόψει μιας κρίσιμης συνάντησης με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ως ο κύριος πελάτης για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, οι ηγέτες της Κίνας έχουν δηλώσει ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη στιγμή που το αεροπλάνο καταρρίφθηκε τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είπε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον ώμο. Με μήκος περίπου 2,8 μέτρα και βάρος 12,5 κιλά, τα όπλα, γνωστά και ως «φορητά όπλα αεράμυνας» ή «Manpad», παρέχουν έναν οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο για την κατάρριψη αεροσκαφών που πετούν χαμηλά.

Το διμελές πλήρωμα του αεροσκάφους F-15 εκτινάχθηκε με ασφάλεια από το αεροσκάφος πάνω από το Ιράν. Ο πιλότος διασώθηκε μέσα σε επτά ώρες, αλλά χρειάστηκαν δύο ημέρες για να εντοπιστεί και να διασωθεί ο αξιωματικός συστημάτων όπλων, ο οποίος κρυβόταν στους πρόποδες των βουνών Ζάγκρος, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.