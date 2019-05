Σε μία παραγωγή επιπέδου Game Of Thrones θα περίμενε κανείς ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια να ελέγχεται. Κάτι όμως τους… ξέφυγε.

Στο τέταρτο όμως επεισόδιο της σειράς έγινε μια γκάφα που δεν έχει προηγούμενο. Σε μια σκηνή φαίνεται ολοκάθαρα μία συσκευασία της γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας καφέ, Starbucks, πάνω στο τραπέζι. Συγκεκριμένα το χάρτινο κυπελλάκι βρίσκεται μπροστά από την Ντενέρι Τάργκάριεν. Πιθανότατα να ξεχάστηκε το ποτήρι εκεί και έτσι πήρε κατά λάθος μέρος στα γυρίσματα.

Όπως είναι φυσικό δεν έλειψαν τα σχόλια από τους χρήστες τους Twitter γι’ αυτή την επική γκάφα.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9

— zane (@zane) May 6, 2019