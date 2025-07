Γάζα: «Από αδέσποτα ισραηλινά πυρά χτυπήθηκε η καθολική εκκλησία» – «Ήταν λάθος μας», δηλώνει ο Νετανιάχου

Τη ζωή 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 10, προκάλεσε το χτύπημα του στρατού του Ισραήλ σε καθολική εκκλησία στη Γάζα, την Πέμπτη (17.07.2025). Λίγες ώρες μετά το πλήγμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως λυπάται βαθιά.



Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η εκκλησία χτυπήθηκε από συντρίμμια οβίδας η οποία εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή όπου βρίσκεται η μοναδική καθολική εκκλησία στη Γάζα.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά που αδέσποτα πυρά έπληξαν την εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα. Κάθε ζωή αθώου που χάνεται είναι τραγωδία. Συμμεριζόμαστε την οδύνη των οικογενειών και των πιστών», ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμπληρώνοντας πως οι ισραηλινές αρχές «ερευνούν το συμβάν».

A farewell prayer for the Palestinians killed in the Israeli airstrike that bombed the Holy Family Church in the Old City of Gaza, east of Gaza City.



AK pic.twitter.com/MIjBZFO5J7