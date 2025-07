Γάζα: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες από ισραηλινή επίθεση σε καθολική εκκλησία

Την ζωή τους έχασαν δύο γυναίκες, ενώ αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από χτύπημα εναντίον της καθολικής εκκλησίας που βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα (17.07.2025) γιατροί στο Νοσοκομείο Αλ-Άχλι.

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, τη μοναδική καθολική εκκλησία μέσα στη Γάζα. Το Βατικανό δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξετάζει την πληροφορία.

Οι φωτογραφίες, πάντως, δείχνουν ένα μέρος της στέγης της εκκλησίας να λείπει, καθώς και ζημιές στα παράθυρα.

