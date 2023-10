Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με συγκλονιστικές εικόνες από επιχείρηση επίλεκτης μονάδας του στη Γάζα σε φυλάκιο της Χαμάς, όπου υπήρχαν όμηροι.

Τα πλάνα, που τραβήχτηκαν από τις κάμερες που είχαν στις στολές τους οι στρατιώτες, αποτυπώνουν την δραματική κατάληψη του φυλακίου της Χαμάς στη Γάζα από επίλεκτη ομάδα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες φαίνονται να έχουν εισβάλει στο φυλάκιο της Χαμάς στη Γάζα. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή. Κάποιος πυροβολεί μέσα από μια ανοιχτή πόρτα σε ένα δωμάτιο όπου προφανώς βρίσκονταν τρομοκράτες της Χαμάς.

«Μείνετε στο καταφύγιο, ερχόμαστε», φωνάζει ένας από τους αξιωματικούς, χρησιμοποιώντας το εβραϊκό όνομα της επίλεκτης μονάδας του Ισραήλ.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται να έχει συλληφθεί ένας τρομοκράτης της Χαμάς ο οποίος δείχνει τραυματισμένος. Σε μια αίθουσα εντοπίζονται άνθρωποι, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι τρομοκράτες ή όμηροι. Τα πλάνα κλείνουν με τους στρατιώτες να μεταφέρουν σε φορείο έναν τραυματία.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.



The soldiers rescued around 250 hostages alive.



60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw