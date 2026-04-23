Το Ιράν εισέπραξε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ – Ανησυχία για τις νάρκες στην περιοχή

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
Τα Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία REUTERS

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από την επιβολή διοδίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός πλήττει αλλά δεν σταματά τη ροή πετρελαίου της χώρας.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο, η Επιτροπή Ασφάλειας του κοινοβουλίου στο Ιράν ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κάτι το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα πονοκέφαλο αποτελούν οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ για τις ΗΠΑ σύμφωνα με την Washington Post.

Η απομάκρυνση τους θα μπορούσε να χρειαστεί έξι μήνες, επιβαρύνοντας τις τιμές των υδρογονανθράκων σε παγκόσμια κλίμακα, εκτιμά το Πεντάγωνο.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις αξιωματούχους που δεν κατονόμασε, σύμφωνα με τους οποίους «οι κοινοβουλευτικοί ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει βάλει 20 νάρκες ή περισσότερες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με την παρουσίαση αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, «ορισμένες τις έβαλαν στο νερό εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία GPS», περιπλέκοντας τον εντοπισμό τους. Άλλες «ποντίστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις με τη βοήθεια μικρών σκαφών».

Διάψευση από εκπρόσωπο του Πενταγώνου

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου έκρινε «ανακριβείς» τις πληροφορίες της Ουάσινγκτον Ποστ, σύμφωνα με την ίδια.

Από την άλλη εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας διέψευσε, μιλώντας στο AFP, την πληροφορία αυτή.

Σε δηλώσεις του στο AFP, εκπρόσωπος του Πενταγώνου διέψευσε την πληροφορία αυτή, καταγγέλλοντας «διαρροές –μεγάλο μέρος των οποίων είναι ψευδές—που προέρχονται από διαβαθμισμένη και κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση», οι οποίες συνιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ανέντιμη δημοσιογραφία».

Για τον Σον Παρνέλ, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για έξι μήνες «είναι αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο».

Ωστόσο όντως υπάρχουν ελάχιστες αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της ναρκοθέτησης των Στενών, από τα οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν στα μέσα Απριλίου για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη «με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει ήδη απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις νάρκες θαλάσσης». Ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι πλοιοκτήτες παραμένουν από την πλευρά τους επιφυλακτικοί.

Ακόμη και στην περίπτωση που ξανανοίξουν επισήμως τα Στενά από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται να έχουν διευκρινίσεις για τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν και φοβούνται τις νάρκες αυτές, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Νιλς Χάουπτ, εκπρόσωπος του γερμανικού κολοσσού θαλάσσιων μεταφορών Hapag-Lloyd.

«Μη εμπόλεμες» χώρες έχουν δηλώσει ως προς αυτό έτοιμες για «μια ουδέτερη αποστολή» για την εγγύηση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Το πολύτιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, προτού τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

