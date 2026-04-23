Ο πρίγκιπας Λούις γίνεται 8 ετών: Η φωτογραφία και οι ευχές της Κέιτ και του Γουίλιαμ

Ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Λούις, γίνεται σήμερα, 23 Απριλίου 2026, 8 ετών.

Με αφορμή τα γενέθλια του πρίγκιπα Λούις, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μοιράστηκαν μια νέα φωτογραφία του Λούις στον επίσημο λογαρισμό τους. Η λεζάντα γράφει: «Happy birthday, Louis! 8 today!»

Το μέχρι πρότινος αδημοσίευτο πορτρέτο του πρίγκιπα Λούις τραβήχτηκε από τον έμπιστο φωτογράφο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, Matt Porteous, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους πασχαλινών διακοπών στην Κορνουάλη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο τέταρτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Λούις δεν μεγάλωσε στο ίδιο προσκήνιο όπως ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο πρίγκιπας Τζορτζ – ωστόσο, οι δημόσιες εμφανίσεις του κλέβουν την παράσταση – καθώς η ζωηρή προσωπικότητά του τραβάει το ενδιαφέρον.