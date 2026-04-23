Κόσμος

Βερολίνο: Διαδηλωτής έριξε κόκκινη ουσία στον εξόριστο πρίγκηπα διάδοχο του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί

Ο γιος του πρώην σάχη έδωσε συνέντευξη στην γερμανική πρωτεύουσα ασκώντας σκληρή κριτική στην εκεχειρία ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον
Ο Ρεζά Παχλαβί χαιρετάει τους υποστηρικτές του με την κόκκινη ουσία / REUTERS / Liesa Johannssen

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (23.04.2026) στο Βερολίνο, με «πρωταγωνιστή» τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο πρίγκηπα διάδοχο του Ιράν, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την προσπάθεια ΗΠΑ – Ισραήλ να αλλάξουν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο γιος του πρώην σάχη έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, στην οποία άσκησε σκληρή κριτική στην κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο μεταπολεμικά στο πολιτικό στάτους κβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, τον περίμενε μια… έκπληξη καθώς όταν έβγαινε από το κτίριο όπου έδωσε την συνέντευξη Τύπου, ένας άνδρας του έριξε μια κόκκινη ουσία, με τις αρχές να συλλαμβάνουν αμέσως τον δράστη.

Μάλιστα, το περιστατικό έγινε στο πλαίσιο διαδήλωσης υπέρ του εξόριστου πρίγκηπα, με τον Ρεζά Παχλαβί να παραμένει ψύχραιμος και να χαιρετάει τους υποστηρικτές του, ενώ η πλάτη και ο αυχένας του είχαν γεμίσει από την κόκκινη ουσία, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες. 

Ο φερόμενος ως δράστης που έριξε κόκκινη ουσία στον Ρεζά ΠαχλαβίΟ φερόμενος ως δράστης που έριξε κόκκινη ουσία στον Ρεζά Παχλαβί REUTERS / Liesa Johannssen

Σημειώνεται πως ο Ρεζά Παχλαβί δεν συναντήθηκε με κανέναν εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, γεγονός που δείχνει ότι παρά την όποια λαϊκή υποστήριξη έχει από Ιρανούς της διασποράς, δυτικές κυβερνήσεις δεν τον θεωρούν ως μια κατάλληλη και βιώσιμη εναλλακτική επιλογή για την πολιτική ηγεσία του Ιράν, σε περίπτωση που πέσει το καθεστώς.

Ο ίδιος τόνισε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν προϋποθέτει ότι η συμπεριφορά της Τεχεράνης θα αλλάξει και ότι «ξαφνικά θα γίνουν πραγματιστές».

«Δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά νομίζω ότι έχει δοθεί αρκετή ευκαιρία» είπε ο εξόριστος πρίγκηπας διάδοχος του Ιράν για την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μέλλον τόσο του πολέμου όσο και των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
256
126
117
98
Newsit logo
Newsit logo