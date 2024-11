Γάζα: Για εικόνες Αποκάλυψης κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Όλοι οι Παλαιστίνιοι εκεί κινδυνεύουν να πεθάνουν»

Αξιωματούχοι μεγάλων ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ δήλωσαν ότι η κατάσταση στη βόρεια Γάζα θυμίζει εικόνα «Αποκάλυψης» από τις επιθέσεις του Ισραήλ τον τελευταίο μήνα και όλοι οι κάτοικοί της διατρέχουν «άμεσο κίνδυνο να πεθάνουν».

Οι ΗΠΑ και οι απεσταλμένοι του ΟΗΕ, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι παρακολουθούν τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι ο σύμμαχός τους δεν θα εφαρμόσει «πολιτική λιμοκτονίας» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Ολόκληρος ο παλαιστινιακός πληθυσμός της βόρειας Γάζας διατρέχει άμεσο κίνδυνο να πεθάνει από ασθένειες, από πείνα και βία», γράφουν οι 15 υπογράφοντες, απαιτώντας από «το κράτος του Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας και κατά των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια», τόνισαν οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και υψηλής έντασης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβρη, υποστηρίζοντας ότι θέλουν να αποτρέψουν την οργάνωση της Χαμάς να ανασυγκροτήσει μάχιμες μονάδες στην περιοχή.

The occupation army drops bombs heavily and randomly on the homes of citizens in Sheikh Radwan, Al-Souk Street. pic.twitter.com/p3zdqRQE2P