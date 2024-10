Γάζα: Η στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ εισβάλει στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Εκατοντάδες ασθενείς και προσωπικό κρατούνται μέσα στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο στρατός του Ισραήλ έκανε νωρίτερα σήμερα (25.10.2024) επιδρομή με τανκς.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι κατέλαβε το τελευταίο σε λειτουργεία νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου οι μάχες στην συγκεκριμένη περιοχή δεν έχουν τέλος.

Ο ισραηλινός στρατός έβαλε ως στόχο το συγκεκριμένο νοσοκομείο βάσει πληροφοριών που θέλουν «την παρουσία τρομοκρατών εντός της υποδομής», σύμφωνα με τους IDF.

«Κρατούν εκατοντάδες ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένους ανθρώπους που είχαν καταφύγει στο νοσοκομειακό συγκρότημα για να γλιτώσουν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς», πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Δυστυχώς αυτή η εξέλιξη είναι άκρως ανησυχητική καθώς ο ΠΟΥ έχει χάσει την επικοινωνία με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας είπε ότι είδαν τα τανκς μέσα στο συγκρότημα του νοσοκομείου.

«Σοκαρίστηκα από την είσοδο με μπουλντόζες και τανκς στο συγκρότημα του νοσοκομείου. Τα τανκς άρχισαν να πυροβολούν στους επάνω ορόφους, έσπασαν τζάμια δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πανικού, τρόμου και φόβου. Όλοι στο νοσοκομείο μαζεύτηκαν στο κλιμακοστάσιο. Ήταν μια πολύ οδυνηρή σκηνή», δήλωσε.

Via our North Gaza Colleague @AbujomaaGaza



“During their raid on Kamal Odwan Hospital, israeli occupation forces shot and wounded Yasin —a boy with Down Syndrome!

[10/25, 5:27 PM] Brother Moatsam: Does the world see anything?” (Attached video)



israeli occupation forces also… pic.twitter.com/hHcEfSvtmW