Γάζα: Νυχτερινοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με τουλάχιστον 11 νεκρούς

Αεροσκάφη και τεθωρακισμένα του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς στις ανατολικές συνοικίες της της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της δευτέρας (11.08.2025), σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικές πηγές. Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, αναμένεται στο Κάιρο για συνομιλίες με στόχο την αναβίωση του αμερικανικού σχεδίου εκεχειρίας.

Ο τελευταίος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων στο Κατάρ, στα τέλη Ιουλίου, κατέληξε σε αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την έλλειψη προόδου στο σχέδιο που προέβλεπε 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει νέα επίθεση για να ανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας, την οποία είχε καταλάβει προσωρινά μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Συνολικά επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο σπίτια στη συνοικία Ζεϊτούν και τέσσερις σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Στον νότο, πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι με το παιδί του, σκοτώθηκαν σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, ενώ άλλοι τέσσερις σε καταυλισμό σκηνών στο Μαουάσι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις αναφορές, υποστηρίζοντας πως λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων. Δήλωσε επίσης ότι τον τελευταίο μήνα σκότωσε «δεκάδες μαχητές» στη βόρεια Γάζα και κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, πέντε ακόμη άνθρωποι –ανάμεσά τους δύο παιδιά– πέθαναν το τελευταίο 24ωρο από λιμό και υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τις ίδιες αιτίες σε 227 από την έναρξη του πολέμου, μεταξύ των οποίων 103 παιδιά.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος τόνισε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να επιστρέψει στις συνομιλίες, αλλά οι διαφορές με το Ισραήλ παραμένουν μεγάλες σε ζητήματα όπως η απόσυρση στρατευμάτων και ο αφοπλισμός της οργάνωσης. Αραβικός διπλωματικός παράγοντας σημείωσε ότι η αναγγελία της ισραηλινής επίθεσης μπορεί να μην ήταν μπλόφα, αλλά λειτούργησε ως πίεση για την επιστροφή της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.